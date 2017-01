CJRM critica que ayto. Mula pida informe para revocar subvención ya anulada

Murcia, 5 ene (EFE).- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha mostrado su sorpresa ante la petición de dictamen hecha por el ayuntamiento de Mula para que le aconsejara sobre la retirada de la subvención concedida a una conservera cuando la misma ya había sido anulada con anterioridad.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, señala que el consistorio inició un procedimiento de revisión de oficio en mayo pasado para revocar la subvención del 50 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), por importe de 58.220 euros, por no haberse ajustado al procedimiento establecido.

En concreto, el ayuntamiento apuntaba que no se había cumplido con la normativa en vigor, al no haber estado precedida la subvención otorgada de la petición de la empresa beneficiada por la ayuda y, también, por no concurrir las circunstancias de fomento del empleo.

Notificado el acuerdo municipal, la empresa alegó que el procedimiento de revisión de oficio carecía de objeto, ya que el acuerdo de junio de 2008 por el que se concedía la subvención ya había sido anulado por el ayuntamiento, que giró una nueva liquidación por el total de la obra.

"El acto que se pretende revisar -comenta el CJRM- ya no existe, fue anulado por el acuerdo municipal de mayo de 2010 y, si ello no se entendiese así, lo fue de manera efectiva por la nueva liquidación girada después del acuerdo del pleno de la corporación de febrero de 2016".

Concluye el dictamen que "estamos ante la inexistencia del objeto del procedimiento desde su mismo origen, lo que da lugar a una instrucción estéril conducente a un resultado imposible jurídico y lógicamente".