Álex ve a ElPozo "con ganas de hacer algo grande este año" y apunta a la Liga

Murcia, 4 ene (EFE).- Álex Yepes, jugador de ElPozo Murcia, ha dicho hoy que ve al equipo grana "con ganas de hacer algo grande este año" y no ha dudado que el gran objetivo es la Liga de Primear División de fútbol sala.

"Llevo mucho años aquí, la gané en 2010 cuando era jugador del filial y desde entonces llevo unas cuantas perdidas, por lo que el gran objetivo es conseguir ese título", ha dejado claro en rueda de prensa a tres días de disputar el primer encuentro de 2017, el sábado a las cinco de la tarde en la pista del Pescados Rubén Burela, de la decimocuarta jornada.

"Tenemos que ir a ganar, sabiendo que quedan solo dos jornadas para finalizar la primera vuelta y vamos a intentar, por qué no, soñar con el primer puesto que tenemos a tres puntos", ha comentado el pívot ciezano, cuyo equipo es tercero en la tabla con 28 puntos, a tres del Fútbol Club Barcelona Lassa y a dos del Movistar Inter.

El cuadro grana ya está clasificado para la Copa de España, pero en la plantilla son conscientes de que ser primero o segundo al término de la primera vuelta les otorgaría la condición de cabeza de serie en el torneo copero.

Los de Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" llegan a este punto con una trayectoria irregular, según Álex.

"Hemos hecho grandes partidos ante rivales directos como el Inter y el Barcelona y también frente al Palma y el Magna Gurpea, equipos de la parte de arriba, pero hemos dejado escapar puntos en casa ante el Catgas, el Plásticos Romero Cartagena o el Jaén, puntos que ahora hacen falta", ha comentado.

"La trayectoria en la liga -ha añadido- está siendo una mezcla de méritos y deméritos por nuestra parte. En los partidos de fuera parece que estamos más cómodos, sin presión, y en los de casa se nos ha hecho cuesta arriba".

ElPozo cerró 2016 goleando al Gran Canaria, al que venció por 8-0: "Fue una victoria contundente para volver a enganchar un poquito más a la afición y así debemos seguir".

Álex ve al equipo "con sensaciones muy positivas" para luchar en una competición "en la que cualquiera te puede sorprender".

Por otra parte, el jugador de 27 años, en la entidad desde 2011, se ha referido a su futuro, todavía en el aire una vez que concluya su contrato en junio de 2018.

"No pueden tener ninguna queja de mí y trato de darlo todo por esta camiseta, pero es algo que depende del club y mi intención es quedarme. Si llegamos a un acuerdo, seguiré y si consideran que ya no valgo para ElPozo, me tendré que ir", ha manifestado.