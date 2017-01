Rober: "Somos el líder, pero cada partido es una historia nueva"

Valencia, 3 ene (EFE).- Rober Pier, defensa del Levante, mostró hoy su deseo de que el año 2017 sea tan bueno para su equipo como el final del pasado, aunque lanzó un mensaje de prudencia al recordar que no deben pensar que son los líderes de Segunda y sí salir "enchufados" en cada partido.

"Somos el líder, pero no tenemos que verlo así, porque cada partido es una historia nueva. No tenemos que pensar que somos el líder y ellos no. Tenemos que salir enchufados e ir a por ellos como si fuera otro partido cualquiera", dijo el jugador gallego en unas declaraciones en el sitio web oficial del Levante.

El defensa gallego se refirió al partido del próximo sábado en el Ciudad de Valencia ante el Lugo, que es el quinto clasificado con nueve puntos menos, y destacó el buen rendimiento de su delantero Joselu, máximo goleador de Segunda con trece tantos.

"Está claro que en cada equipo hay jugadores muy buenos. Joselu es un gran delantero. Tendremos que estar muy atentos para solucionar eso", indicó.

Rober Pier también explicó cómo afronta el equipo la próxima semana, con tres partidos, ya que jugará el próximo 11 de enero el encuentro aplazado ante el UCAM en Murcia.

"Esta semana tenemos tres partidos, pero tenemos una plantilla muy amplia. Tenemos muchos jugadores y si hay que rotar se rotará y daremos muy buen nivel", manifestó.

Además, el central del Levante describió sus deseos deportivos para el año 2017. "Espero que sigamos como acabamos 2016 con esta buena racha. Yo estuve en casa en Navidad y te da fuerzas para seguir. Espero que todo salga muy bien", finalizó.