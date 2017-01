Exgerente Urbanismo acusa a fiscal Umbra de actuar con prejuicios políticos

Murcia, 1 ene (EFE).- El exgerente de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia Ángel Lajarín, uno de los investigados en el caso Umbra, de corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad, ha acusado al fiscal Anticorrupción de actuar con "prejuicios políticos".

Así se recoge en el recurso de apelación presentado en la Audiencia Provincial contra el auto del Juzgado de Instrucción de noviembre de 2016 que acordó la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado para el enjuiciamiento de los imputados.

"Que el instructor haga suyos los prejuicios políticos del representante del Ministerio Fiscal o, por inacción, los dé por buenos, es intolerable en cualquier Estado de Derecho".

Lajarín rechaza la imputación que se le hace de haber valorado, en febrero de 2006, muy por debajo de la realidad los terrenos incluidos en los convenios urbanísticos sometidos a investigación, en perjuicio del ayuntamiento.

"Es más intolerable aún -agrega- que se siga sustentando que la fijación del precio en 120 euros el metro cuadrado era 'un menoscabo y un perjuicio a la murcianía' poniendo como contrapunto otras valoraciones superiores".

El apelante afirma así mismo que quien así opina "pretende olvidar que uno de los informes no fue objeto de ratificación en sede judicial; otro fue redactado por una empresa inhabilitada por las graves irregularidades que cometió en sus informes, y otro parte de la falacia de la necesidad de viviendas en Murcia haciendo como que no existían más de 20.000 pendientes de ocupación".

El apelante comenta que el informe cuestionado por el que se le investiga no infringe norma alguna, además de que produjo perjuicio alguno a las arcas municipales, ya que el mismo no fue utilizado por ningún particular o empresa.

El recurso, en el que se solicita el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones seguidas contra Lajarín, este se queja también de "las graves consecuencias que, en forma de escarnio público y de exposición a los medios de comunicación", sufre desde que fue imputado, hace ahora casi seis años.

Y comenta que "se podría afirmar que llegar a juicio oral con la autoría del referido informe como única acusación sería casi un regalo para el letrado que tuviera que proceder a la defensa de cualquiera de los acusados por su redacción".