Confirman tres años y medio de cárcel vecino Águilas robó bolso en una tienda

Murcia, 1 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Lorca que, hace ahora un año, condenó a un vecino de Águilas a tres años y medio de prisión por el robo de un bolso en un establecimiento comercial de esta segunda población.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el Juzgado, que lo condenó como autor de un delito de robo con violencia en las personas, lo condenó así mismo a pagar a la dueña del local con 1.500 euros por el valor de lo sustraído, que fueron 1.280 euros y una consola, que estaban en el bolso.

A la hora de fijar la pena, el juez tuvo en cuenta que el acusado tenía antecedentes por otro robo por el que había sido condenado en marzo de 2013 a seis meses de prisión.

El relato de hechos probados, que ahora encuentra el respaldo de la Audiencia Provincial, señalaba que los mismos ocurrieron en la mañana del 9 de julio de 2014, cuando el acusado entró en el establecimiento de modas y se apoderó del bolso, que estaba debajo del mostrador.

Aunque la empleada trató de impedir que se consumara el robo, finalmente no lo consiguió, ya que el acusado huyó con él, que luego abandonó en la calle, pero sin su contenido.

En su apelación ante la Audiencia, que no ha prosperado, el recurrente indicó que no existían pruebas sobre las que basar la sentencia condenatoria, y añadió que no se contaba con testigos que pudieran corroborar la identificación hecha por la perjudicada.

El tribunal comenta que hay que tomar con mucha cautela la versión exculpatoria ofrecida por un testigo propuesto por el acusado, ya que era su padre.

Así mismo, señala que al juicio fueron aportadas pruebas suficiente para considerar acreditados los hechos de la acusación, como la identificación hecha por la denunciante, que aseguró que poco antes de la sustracción había visto al acusado cuando merodeaba por la zona.

Además, su presencia por esa zona fue captada por las cámaras de seguridad de una empresa cercana.