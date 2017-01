Absuelven a empleado de viveros acusado de agresión por un cliente

Murcia, 1 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado de Instrucción de esta ciudad que, hace ahora un año, absolvió al empleado de unos viveros ubicados en una pedanía murciana que fue acusado por un cliente de haberle agredido.

La sentencia del Juzgado, a la que ha tenido acceso Efe, señaló que aunque el denunciante sufrió lesiones en el transcurso de un incidente ocurrido en los viveros, "no se pudo determinar cómo y quién se las causó exactamente", por lo que no era posible dictar una resolución condenatoria contra el acusado.

En el relato de hechos probados se recogía que el altercado se produjo en mayo de 2013 cuando el denunciante acudió a las instalaciones a devolver unas plantas que había adquirido con anterioridad.

Y añadía que la discusión fue subiendo de tono, lo mismo que el acaloramiento, pero sin que se hayan podido determinar las causas de las lesiones ni su autor, dadas las versiones contradictorias ofrecidas en el juicio.

La sentencia fue apelada por el denunciante, que reiteró su solicitud de condena, pero la sala de la Audiencia ha rechazado la apelación en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

La misma señala que no es posible revocar una sentencia absolutoria si la misma no resulta palmariamente ilógica, arbitraria o irracional, lo que no es el caso.