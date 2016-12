Escalona, del UCAM CF: Francisco es un técnico cercano y transmite seguridad

Murcia, 30 dic (EFE).- Miguel Escalona, portero del UCAM Murcia Club de Fútbol y uno de los pesos pesados del vestuario pese a no estar teniendo protagonismo esta temporada, ha reconocido que la llegada de Francisco Rodríguez como técnico de la plantilla universitaria ha supuesto "un estímulo diferente" y ha destacado del entrenador almeriense que "es cercano al futbolista y transmite seguridad".

Escalona ha hablado ante la prensa antes de entrenar en el campo El Mayayo de Sangonera la Verde, donde el equipo ha vuelto a ejercitarse con la mente puesta en el encuentro del domingo 8 de enero en el campo del Alcorcón, duelo de la vigésima jornada de la Liga 1/2/3 que el cuadro murciano afrontará siendo el vigésimo primero y penúltimo clasificado, por lo que está en puesto de descenso a Segunda B.

Ante ese choque, el guardameta riojano ha indicado que "el equipo anímicamente está bien y con la llegada del nuevo entrenador, como suele ocurrir, se recibe un estímulo diferente".

"Pese a perder en Vigo nuestro último encuentro en la Copa del Rey, allí se hicieron bien las cosas y se plantó cara a un equipo de los potentes de Primera División. En diez días jugaremos en Alcorcón un partido importante que afrontamos con ilusión, optimismo y el ánimo de sacarlo adelante", ha dicho.

Escalona, veterano de 33 años y que llegó al UCAM CF en 2014 procedente del Guadalajara, no ha debutado todavía esta temporada ni en la Liga ni en la Copa, pero él, que no está satisfecho con su estatus, no se resigna.

"Es difícil la situación para todo jugador no jugar semana tras semana, pero no queda otra que seguir trabajando y estar para lo que el equipo te requiera. Es importante el trabajo de todos, tanto el de los que están en el campo como los que no lo están", ha asegurado.

De Francisco, sustituto de José María Salmerón para el banquillo hace un par de semanas, ha valorado que "tiene las cosas muy claras y sabe lo que el equipo necesita para salir de esta situación y así nos lo hace ver en cada entrenamiento" y ha añadido que es "un técnico cercano al futbolista y que transmite seguridad".