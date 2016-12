Verónicas, Centro Párraga y Cendeac organizan actividades especiales navidad

Murcia, 27 dic (EFE).- La Consejería de Cultura ha organizado para mañana diferentes actividades en algunos de los centros dependientes del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), como la Sala Verónicas, el Centro Párraga y el Cendeac, que celebrarán la Navidad abriendo sus puertas al público.

En la Sala Verónicas, donde se puede ver hasta el 7 de enero la exposición 'Maestros', de Eduardo Balanza, tendrá lugar a las 19:00 horas una nueva performance en la que el creador realizará una radio-sesión y que tendrá el piano como eje central.

En esta ocasión, la intervención estará apoyada exclusivamente en la música clásica, pero también estarán presentes la última tecnología y la estética de las raves techno. El público podrá participar activamente en los debates y entrevistas que se realicen.

Continuando con las exposiciones de arte contemporáneo, el Centro Párraga ha programado para mañana una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas a las muestras de Rosell Meseguer ('Lo invisible') y Guillermo Rubí ('First Time I Ever Made a Mistake in my Life') que en estos momentos ocupan sus salas. Los recorridos serán a las 11:00, 13:00, 17:00 y 19:00 horas.

Además, para acercar el arte contemporáneo a los más pequeños, desde el Párraga se ha preparado material didáctico para quienes asistan en familia.

El Cendeac también se suma a la realización de actividades y ha organizado, entre las 11:00 y las 20:00 horas en la Sala de Máquinas del Párraga, una intervención donde diferentes artistas usarán los libros de su editorial como elemento constructivo para dar forma a diferentes obras, poniendo así de manifiesto su carga simbólica.