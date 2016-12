C's y Podemos piden dimisión de Cachá y PP denuncia "cacería" del PSOE

Cartagena, 23 dic (EFE).- PSOE, Podemos y Ciudadanos han pedido hoy la dimisión o el cese de la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, por el caso Guardería de La Paz, mientras que el PP ha denunciado que el PSOE sigue con su "cacería política" a cargos populares.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha emplazado a la titular de Agua a que dimita en cumplimiento del artículo 54 de la Ley regional de Transparencia y, en caso de no hacerlo, ha conminado al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez a que cese o remueva a Martínez-Cachá en virtud del compromiso "firmado por él" en el acuerdo de investidura con la formación naranja.

Su homólogo de Podemos, Óscar Urralburu, ha coincidido con Sánchez en pedir la salida de la consejera porque está "imputada por un caso de corrupción" que afecta a todo el equipo de Gobierno del exalcalde Miguel Ángel Cámara.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, ha asegurado que Martínez-Cachá no está relacionada con ningún asunto de corrupción política, por lo que ha denunciado el "paso más" dado por el PSOE para seguir la "cacería política" que iniciaron hace años contra miembros del PP y del Ejecutivo murciano.

Para Martínez, no cambiado "absolutamente nada" en la situación de la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, y ha limitado la situación judicial que debe afrontar Martínez-Cachá a un asunto relacionado con el trámite de un expediente administrativo en el que "no hay relación con la corrupción".

"No podemos llamar corrupción política a lo que no es corrupción política, y eso lo entiende el millón y medio de murcianos", ha sentenciado el portavoz popular antes de insistir en que, con un "mero asunto administrativo", se está intentado "dañar" al PP, al Gobierno y a "la sociedad murciana tratando de dar una imagen que no se corresponde con la realidad".