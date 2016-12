Unas 500 personas denuncian en Murcia que la pobreza energética mata

Madrid/Murcia, 21 dic (EFE).- Unas 500 personas se han manifestado hoy en Murcia para exigir el fin de las tarifas abusivas de las compañías eléctricas, la prohibición de los cortes de luz a las familias sin recursos y la creación de una tarifa social para los más desfavorecidos, porque la pobreza energética mata, coreaban.

Convocados por la plataforma #NoMásCortesDeLuz, que conforman en Murcia los sindicatos USO, UGT, CC. OO. e Intersindical, los partidos PSOE, Podemos, IU-V, Cambiemos y Equo, Consumur, Ecologistas en Acción, el Frente Cívico Somos Mayoría y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han partido de la sede de la consejería de Fomento en la plaza Santoña, tras lo que se han trasladado hasta la Delegación del Gobierno central en esa región.

Tenían previsto llegar después a la sede de la empresa municipal de aguas de Murcia y a la oficina de la compañía eléctrica Iberdrola arropados por pancartas en las que se leía: "Aviso: el capitalismo mata" o "Rivera: cumple la ley".

Se referían con ello a Pedro Rivera, consejero de Fomento, y la ley 10/2016 de Vivienda que establece la obligación de las suministradoras de servicios básicos (agua, luz y gas) de pedir información a los servicios sociales sobre la situación de las familias antes de proceder al corte del suministro.

Sin embargo, el Gobierno de Murcia no ha puesto en práctica esa normativa, lo que condena a "miles de familias" al corte del suministro por no elaborar el reglamento y convenio correspondiente, a pesar de que lo tendría que haber tenido listo el pasado jueves día 15 de diciembre, ha comentado en Cartagena la portavoz de la plataforma ciudadana No Más Cortes de Luz, Encarna Aguirre.

Con todo, hoy mismo en Madrid el Gobierno central y el PSOE han firmado un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares "extremadamente vulnerables", a la vez que han cerrado un nuevo modelo de financiación para el bono social.

Las protestas se han realizado también en Barcelona, Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, La Rioja, Jaén, Huelva, León, Guadalajara, Granada, Navarra, Orense, Teruel, Sevilla, Salamanca, Toledo, Bilbao y Zaragoza.