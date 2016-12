Plataforma contra la pobreza energética espera que decreto ley se cumpla

Cartagena, 21 dic (EFE).- La portavoz de la plataforma ciudadana No Más Cortes de Luz en Cartagena, Encarna Aguirre, ha pedido hoy a PP y PSOE que obliguen a las eléctricas a que cumplan el decreto ley que han acordado y que prohibirá los cortes de luz a los consumidores en situación de pobreza extrema.

Aguirre ha participado en la mesa informativa que ha colocado este colectivo en la plaza del Rey de Cartagena durante la mañana para dar a conocer las graves situaciones que viven las personas que no tienen dinero para pagar el recibo de la luz, y que ha sido el preludio de su participación en la manifestación que tendrá lugar a partir de las 19 horas en Murcia.

El PP ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista para dar luz verde al Real Decreto Ley por el que se reformará la Ley del Sector Eléctrico para fijar quién paga el bono social de la tarifa (un descuento del 25 por ciento en el recibo de la luz a varios colectivos) y para prohibir los cortes de luz a los consumidores en situación de pobreza extrema.

Aguirre ha exigido que no sólo se hagan decretos y leyes, sino que "también se lleven a efecto, se cumplan y haya medios para hacerlas cumplir", de forma que se acaben con los cortes de luz "indiscriminados".

En este sentido, ha recordado que en la Región de Murcia existe un instrumento legal para luchar contra esa pobreza, la Ley 10/2016 de Vivienda, que establece la obligación de las suministradoras de servicios básicos (agua, luz y gas) de pedir información a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de proceder al corte del suministro.

Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno regional no ha puesto en práctica esa normativa, lo que condena a "miles de familias" al corte del suministro, por no elaborar el reglamento y convenio correspondiente, a pesar de que lo tendría que haber tenido listo el pasado jueves día 15 de diciembre La mesa está pidiendo a los ciudadanos de Cartagena que firmen una petición en la que piden a Iberdrola, empresa suministradora principal en la Región de Murcia, que no corte la luz a personas que no tienen recursos ni alternativas para calentarse ni para cocinar, y que están "ganando dinero a costa del sufrimiento de las personas".

Aguirre ha insistido en que, como miembro de la Asociación Rascasa, presencia cómo muchas familias no disponen de dinero para pagar el recibo del suministro eléctrico para "poder calentarse" ni siquiera pueden abonar el precio de una bombona de butano para preparar la comida.