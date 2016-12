De las familias desalojadas en Murcia por la lluvia vuelven a casa

Murcia, 20 dic (EFE).- 16 familias desalojadas este fin de semana por el temporal han podido ya regresar a sus hogares en distintas pedanías de Murcia, según fuentes municipales en un comunicado.

Se trata de dos familias de Algezares, donde todavía queda una que no ha podido regresar a su hogar por los daños sufridos en su vivienda, una de Alquerías, otra de Gea y Truyols, otra de El Palmar y once de Torreagüera, donde aún hay varios hogares a los que no es posible acceder porque continúa el riesgo de desprendimiento de rocas.

Tampoco han podido regresar a casa varias familias de Patiño, alojadas en pensiones e instalaciones de organizaciones sociales gestionadas por la Concejalía de Derechos Sociales.

Ese departamento está siguiendo de cerca la situación de todas las personas que aún no han podido regresar a sus casas a consecuencia de las lluvias (en total, fueron desalojadas 170 el fin de semana) para garantizarles la cobertura de todas sus necesidades.

Además, el presidente de la Junta Municipal de Torreagüera, Fulgencio Perona, ha mantenido hoy una reunión con los concejales de Urbanismo, Seguridad y Derechos Sociales, Antonio Navarro, Lola Sánchez y Conchita Ruiz, respectivamente, para estudiar la situación en su pedanía, la más afectada por la lluvia, con casi medio centenar de personas desalojadas.