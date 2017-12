Fútbol | Segunda B Sin abonos para la segunda vuelta Abonados, en el club. / J. M. R. / AGM El Cartagena no se plantea este año sacar un carnet con precio reducido para las diez jornadas que restan por disputar en casa MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 23 diciembre 2017, 10:59

La lotería del FC Cartagena no tuvo protagonismo en el sorteo que tuvo pendiente a todo en el mundo en la jornada de ayer, aunque los albinegros buscarán la suerte en cosas más relacionadas con el fútbol y especialmente en la parcela deportiva. Primero están centrados en intentar acertar con los fichajes que vendrán en las próximas semanas, y luego se concentrarán en una segunda vuelta que les lleve a luchar por el escenso, que eso sí sería realmente un gordo para la ciudad de Cartagena y para una afición que espera los recambios de Álvaro, Ceballos, Poley y Farisato para tener nuevos ídolos.

No obstante, lo que sí fue centro de compras ayer, en doble jornada, fue la tienda del FC Cartagena, que bien sirvió de ayuda a los ayudantes de Papa Noel y también será un estímulo para la carta a los Reyes Magos que vestirán de albinegros a grandes y pequeños de muchos hogares cartageneros.

Lo que no se podrá regalar este año a los seres queridos es el carnet de abonado para la segunda vuelta, porque el FC Cartagena no contempla esa opción en esta ocasión. Al menos, de momento, no está en los planes de los dirigentes del FC Cartagena.

No han llegado a cerrar la posibilidad de abonarse durante el curso, pero no habrá un precio especial reducido para la segunda vuelta, que contempla diez partidos en casa que comenzarán recibiendo a El Ejido 2012. Antes, tendrán que rendir visita al Recreativo de Huelva el próximo 7 de enero.

El año pasado lo lanzaron junto a las entradas del derbi bajo el lema Ahora empieza lo serio' y en la anterior temporada 'El último empujón lo das tú'. Salvo cambio de idea, este año no habrá esa posibilidad para los que no se animaron durante la primera vuelta del campeonato liguero.

El próximo rival albinegro todavía no ha hecho movimientos en el mercado de fichajes. Tiene una denuncia de Antonio Domínguez, pero es una cantidad pequeña para afrontar sin problema. También es de destacar que el club debe algo más de un mes a sus profesionales. Este dato contrasta con la situación que viven de los hombres de Alberto Monteagudo, que cobraron anticipadamente, antes de marcharse a disfrutar de las vacaciones, la nómina de diciembre. El Recreativo, a estas alturas del pasado curso, llevaba muchos más atrasos en los pagos y por eso de momento no hay una excesiva preocupación en el entorno de la plantilla albiazul.