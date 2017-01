Memoria y normalización

Así como se reivindica la memoria histórica desde un punto de vista político, también hay quien defiende que no se olviden ciertas prácticas del pasado. Así lo ve Emilio Ruiz Mateo, periodista y gestor cultural conocedor de la literatura homosexual, cuando ensalza el libro de Luisgé Martín: «Son necesarios para evitar que se olvide cómo se vivía la homosexualidad hasta no hace mucho». A pesar de que lo políticamente correcto, apunta Ruiz Mateo, es decir que no existe una literatura gay como tal, él considera que sí, «pero esto nada tiene que ver con pensar que por el hecho de aparecer personajes gays en una novela ésta se convierte en literatura gay, como parece que piensan algunas editoriales».

Luego hay otras editoriales «muy a tener en cuenta», como Dos Bigotes, «que está consiguiendo alejarse de los clichés habituales para preocuparse solo por publicar con mimo autores y literatura gay». A juicio de Emilio Ruiz Mateo, se han empleado muchos tópicos a la hora de abordar el tema, no así en autores que crearon escuela y que le gustan especialmente, como Álvaro Pombo ('Contra natura'), Tristan Garcia ('La mejor parte de los hombres'), Beatriz Preciado ('Manifiesto contrasexual'), Dennis Cooper ('Chaperos'), Djuna Barnes ('El almanaque de las mujeres'), Pedro Lemebel ('Adiós mariquita linda') o Agustín Gómez Arcos ('El cordero carnívoro').

Memoria histórica, pero también normalización. Hablar de lo gay sin resaltar ese hecho como algo excepcional. Un tratamiento de normalidad que este periodista cultural valora en libros como el último premio Planeta, 'Todo esto te daré', de Dolores Redondo, donde un viudo que investiga la muerte de su marido, sin que el hecho de ser homosexual tenga la más mínima importancia. «Prefiero esa normalización al hecho de que se publiquen muchos o pocos libros sobre la cuestión gay».