Puro vértigo

No es fácil ganar un premio literario, hay que contar con buenos mimbres, una historia de enjundia y también, por qué no, una pizca de suerte. Claro que cuando el talento se tiene, hay más posibilidades, de ahí que Ana Ballabriga y David Zaplana hayan ganado con esta novela el Concurso Indie de Amazon y que incluso ya se esté traduciendo al inglés. Razones para ello no faltan en una trama en la que encontramos situaciones de tráfico de obras artísticas, corruptelas religiosas, venganzas que se arrastran desde siglos y dos personalidades arrolladoras, la joven L. y el investigador Elías.

Con un ritmo muy calculado y unos capítulos que engatusan al lector gracias a las cartas el tarot, esta pareja creativa nos sitúa ante la desaparición de la Cruz de Caravaca, el robo de una supuesta obra sacrílega de Bacon y un contubernio eclesiástico que procura estirar su poder hasta los últimos escalafones de la propia curia. En ese ambiente se moverá Elías, una especie de detective muy enganchado a una esposa clásica y a un obispo, el de Cartagena, que está en permanente estado de tahúr empresarial, si podemos llamar empresa a la Iglesia Católica. En ese marco, Elías topa con la pelirroja y turbadora L., una mujer criada en un circo, perteneciente a la estirpe de los agotes, capaz de utilizar todos los recursos a su alcance para conseguir los objetivos que se ha propuesto.

Ana Ballabriga y David Zaplana le propinan al lector unos cuantos mazazos, criminales, negros, morales, estéticos, sexuales y hasta de conciencia. Remueven ciertos convencionalismos sociales y hacen que ninguna de sus criaturas pueda sentirse cómoda en ningún momento. El resultado es una novela que nos deja sin resuello, que se mueve por la región de Murcia destapando tramas insospechadas y que, como debe ser tratándose de este género, arroja alguna que otra sorpresa final de magnitudes devastadoras. Hay que abrocharse el cinturón.