Quien pueda negar la certeza de esta sentencia, que tire la primera piedra: «La lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes». Y es que esta lección de Albert Einstein encierra una verdad denostada en nuestros días: el poder de la imaginación. Vivimos en un mundo de rutinas y raciocinio y sin querer nos olvidamos de inventar; algo que no dejábamos de hacer cuando éramos niños. Soñábamos, confabulábamos, jugábamos a ser quien no éramos, a pisar un suelo en el que no estábamos e incluso buscábamos la lógica de las cosas a partir de la más irracional creatividad. Pues bien, este libro nos insta a recuperar lo que dábamos por perdido a través de los cuentos y las leyendas.

'CUENTOS Y LEYENDAS DE LA TIERRA'



Autor: Vicente Muñoz Puelles.

Estilo: Novela.

Editorial: Anaya. Madrid, 2016. 136 páginas.

Precio: 9 euros.

Leído en clave adulta, occidental y logicista puede parecer disparatado en cuanto desmenuza las muchas y diversas perspectivas desde las que se han justificado fenómenos como el origen de la tierra, el sentido de las estrellas, de los fósiles, etc. Pero leído desde un prisma antropológico, nos acerca a una heterogénea y rica variedad de pueblos y culturas que observan la Tierra de distinto modo al nuestro; desde unos ojos que parecen abrirse cuando nosotros los cerramos. Además, intuimos que a Vicente Muñoz Puelles le preocupa el adolescente y su capacidad de fantasía; de ahí que les dirija esta lectura. Le preocupa que el joven se olvide del respeto al libre pensamiento; que se encierre en sí mismo y pase por alto conocer el infinito abanico de opciones; y por supuesto, le preocupa que en su proceso de desarrollo se olvide de imaginar y de soñar creativamente sobre todo aquello que le rodea cambiando la interpretación de las cosas independientemente del sexo, la raza o la ideología. Se atrevió con el océano en 2013 'Cuentos y leyendas del Mar'; ahora, más experimentado, se adentra en suelo firme con 'Cuentos y leyendas de la tierra'.