Una constelación de amigos

El fruto granado de sabiduría que es el gran libro de Francisco Javier Díez de Revenga exhala un aroma de sutil inteligencia e intuición poética, que en su proverbial generosidad nos ofreció como obsequio de su fidelidad a su vocación de verdadero profesor: que da con prodigalidad y no concibe el recibir sino cuando es agradecimiento sincero y respetuoso. Todo aquel que quiera aprender Literatura Española guiado por mano magistral, acérquese a este libro jubilar, regalo delicado del excelente maestro que será siempre Díez de Revenga, con la alegría de asistir a una constelación de lealtades, de amistades en torno a la Literatura que encadena estrellas (como el tauro que las pace, Góngora 'dixit') en el campo de zafiros del firmamento rutilante del Arte con la calidez de un fuego fatuo: el que nace del trabajo artesano de la vocación de ingenio del querido por todos profesor murciano.

'LOS POETAS DEL 27. TRADICIONES Y VANGUARDIAS'



Autor: Francisco Javier Díez de Revenga.

Estilo: Ensayo.

Editorial: Editum. Murcia, 2016. 520 páginas.

Precio: 28,50 euros.

Alma amorosa de Lope

Páginas escogidas, vibrantes de emoción en el amor por la Literatura y en la tersura de estilo, no por académico menos poético. Porque el rigor analítico de Díez de Revenga no embota la escritura amena con que nos obsequia quien en su jubileo debiera ser obsequiado. Su lectura es un acercamiento gozoso a los escritores medievales de la mano de Salinas (Poema de Mío Cid), Guillén (Berceo), Dámaso Alonso (Berceo y 'Toda la gloria dorada de la Rioja') y Gerardo Diego (Alfonso X, en su Cantiga a la murcianísima Virgen de la Arrixaca) y a la lírica del Siglo de Oro a través del espléndido discurso de Vicente Aleixandre con motivo de su ingreso en la RAE. Las palabras del poeta del 27 versan sobre el amor último y encendido de Lope de Vega, culminación del genio en la sublimación del amor más vibrante y verdadero del Fénix áureo, «que no dará la completa imagen de su alma erótica hasta que no le rinda el completo amor, el que a los cincuenta y cuatro de su edad le provoque doña Marta de Nevares, (...) la ahora totalmente revelada alma amorosa de Lope», en luminosas palabras del autor de 'Sombra del Paraíso'. Con delicadeza y criterio exquisito traslada Díez de Revenga a las páginas de su precioso libro un texto que sella la alianza entre la poesía del 27 y la de nuestro siglo áureo. En ese recorrido, no falta la visión de los románticos y la exaltación de Bécquer de la mano sutil del simplemente perfecto poeta Luis Cernuda, ni la demora obligada en el tópico 'Ut pictura poiesis' a través de Picasso, y que continuará con Rafael Alberti, un Alberti maestro del sentimiento en su 'Poemas del amor en vilo', aún inédito, dedicado a su gran amor Beatriz Amposta, y sus versos apenas entrevistos de una ensoñación erótica, clara y luminosa como el mar que tanto amó el poeta marinero.

El mágico universo de la Literatura

Y, como no podía ser de otra manera, destaca el autor del libro a Salinas el grande, Pedro Salinas, poeta y ensayista, aquel que sin saberlo, definió a Díez de Revenga como profesor en su 'Defensa de la Lectura': «Entiendo que enseñar literatura es otra cosa que exponer la sucesión histórica... Enseñar literatura ha sido siempre, para mí, buscar en las palabras de un autor la palpitación psíquica que me las entrega encendidas a través de los siglos: el espíritu de su letra».

Este libro es, para el estudioso, una joya; para el lector común que tenga a bien acercarse a él, una estrella que alumbra el mágico universo de la Literatura Española, aquella que Francisco Javier Díez de Revenga ha glosado con verdaderos ecos armónicos, ecos de 'Cántico' jubiloso. Entre amigos, como quería Jorge Guillén, el preferido por nuestro querido Javier, como demuestra su reiterada alusión al hermoso verso del gran poeta-profesor, aquel que dice «Amigos. Nadie más. El resto es selva».