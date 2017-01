¿Qué será lo que esconde Italia que a tantos y tantos embauca? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio? Sería un embuste decir que al pensar en Italia, las grandes urbes como Roma, Venecia o Florenciano nos vienen a la cabeza como ideas o implicaturas inseparables; referencias tan indivisibles como pensar en el juego vinculado a la niñez. Además, que Roma y todas las demás se erigen eternas, elegantes y superlativas es evidente. Sin embargo, a menudo pasamos por alto incontables detalles y enigmas que se esconden en los recovecos de estas ciudades; algo que no hace Ángela Martin del Burgo en este poemario que apenas cuenta con medio año de vida. A simple vista, el libro podría funcionar como guía de viaje en torno al suelo italiano y, en concreto, en torno a Roma, Venecia, Milán, Turín, Bolonia... No obstante, estos poemas van mucho más allá. Y es que Ángela fija la atención de sus ojos delicados y minuciosos no en el cuándo, el cómo o el porqué de las ruinas, de los monumentos o de los lugares mencionados; sino más bien en el qué y en los misterios que esconden tras de sí.

'ENIGMA Y MISTERIO DE ITALIA'



Autora: Ángela Martín del Burgo.

Estilo: Poesía.

Editorial: Huerga&Fierro. Madrid, 2016. 72 páginas.

Precio: 12 euros.

Así pues, el texto pasa de ser una posible guía turística a convertirse en un diario íntimo plagado de arcanos pormenores como el olor de las calles, las palabras y las conversaciones que han surgido entre las piedras de un milenario monumento, la historia de las manos que han podido tocar tales restos históricos...; en fin, todos ellos detalles que ayudan a inmortalizar un pasado sobre presente y futuro. Si bien es cierto que el sabor italiano es el plato principal de este libro, algunos de los puntos cardinales del terreno español (Valencia, Sevilla, Granada, Salamanca, Bilbao, Madrid...) y sus reminiscencias subjetivas se añaden como postre a este cuaderno personal; un cuaderno colmado de viajes, misterios, reflexión, vida y amor en un tiempo sin tiempo capaz de brillar eternamente.