La excelente película 'El editor de libros' ha reactivado el interés por uno de los más grandes escritores en lengua inglesa del siglo XX, Thomas Wolfe, que ni siquiera llegó a cumplir los cuarenta años. Su carrera fue tan fulgurante como tormentosa. Nadie quería publicar sus manuscritos hasta que apareció en su camino la persona a la que le dedicó la mejor de sus novelas, 'Del tiempo y el río', el editor Max Perkins. Nada sabemos, al menos por el momento, de nuevas reediciones de sus dos mejores obras -la antes citada, y la que le dio a conocer entre un amplio público, 'El ángel que nos mira'-, pero, en cualquier caso, desde hace unos años, la editorial Periférica ha ido sacando a la luz otros relatos suyos que podríamos considerar como menores, aunque no carentes de calidad y con alguna que otra página verdaderamente sublime.

'EL VIEJO RIVERS'



Autor: Thomas Wolfe.

Estilo: Novela.

Editorial: Perfiérica. Cáceres, 2016. 78 páginas.

Precio: 13 euros.

Entre ellos, 'El niño perdido' y 'Hermana muerte'. 'El viejo Rivers' es un relato tan breve como los anteriores, en donde podemos observar ese otro estilo de Wolfe más desnutrido y mucho más suelto, cercano al periodismo. El relato tiene su historia. Perkins nunca quiso que estas páginas aparecieran porque tras la máscara del tal Rivers se escondía un conocido editor al que se pone en evidencia. Aunque tampoco es para tanto. La obra de Thomas Wolfe es, a los ojos de un lector del siglo XXI, un tanto bondadosa, nada ofensiva. En el fondo, lo más interesante de estas páginas no es el retrato que se lleva a cabo de un editor de la época (un editor de libros que observa cómo, tras su jubilación, las cosas ya no son como antes y su poder comienza a declinar a pasos agigantados), sino, antes bien, la lucha que se observa entre dos generaciones de escritores que, lejos de colaborar entre ellos, se distancian no solo por sus ideas estéticas, sino, asimismo, por la manera de proceder y comportarse.