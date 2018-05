Filósofo, ante todo Semioculto hoy por quienes antes lo veneraban, Karl Marx es autor de una obra que aborda múltiples ámbitos PATXI LANCEROS Domingo, 29 abril 2018, 22:54

Alo largo de los años, y hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, el nombre de Karl Marx (y podría o debería pensarse que también su obra) fue claro objeto de deseo: filósofos, economistas, sociólogos, historiadores... veneraban el nombre; lo hacían incluso con esa devoción fetichista que en la modernidad solo la mercancía ha llegado a alcanzar, y que fue tan magníficamente descrita por el propio Marx en el primer volumen de 'El Capital'. Los tiempos han cambiado. Y hoy, cuando se cumplen doscientos años del nacimiento del prócer, más bien domina la tendencia a retirar sus libros de los anaqueles y su nombre de los programas de estudios.

Entiendo que no parecerá oportunista, en estas condiciones, el hecho de reivindicar el lugar de Marx en la filosofía: precisamente cuando muchos filósofos, pero también numerosos economistas, historiadores o sociólogos (incluso los otrora fieles) renuncian a mantener la obra en sus respectivos cánones, o consienten con reservas y matices.

Una vida y una causa 5 de mayo de 1818. Karl Marx nace en Tréveris, en el estado alemán de Renania-Palatinado entonces integrado en el reino de Prusia. Es el tercero de los nueve hijos de una familia de origen judío, aunque su padre se había convertido al luteranismo para poder ejercer la abogacía. 1830. Marx ingresa en el instituto de Tréveris, dirigido por el liberal Johann Hugo Wyttenbach. En 1832, varios profesores participan en la organización de una concentración en defensa de la libertad de expresión, por lo que el instituto es intervenido por el Gobierno. 1835. Con 17 años se matricula en la Universidad de Bonn para estudiar Derecho siguiendo el mandato de su padre, que no ve con buenos ojos sus primeras opciones; filosofía y literatura. Se libra del servicio militar por unos (algo exagerados) problemas respiratorios. 1836. Es detenido un par de veces por embriaguez y su padre decide alejarle de la alegría universitaria de Bonn y matricularle en la Universidad de Berlín. Allí hace sus pinitos como poeta antes de centrarse en la filosofía gracias al Doctorklub, un grupo de tertulianos entusiastas de Hegel. También ese año se compromete con Johanna (Jenny) von Westphalen, hermana de un compañero del instituto de Tréveris. Su padre era un aristócrata prusiano ilustrado y liberal pese a ser consejero del Gobierno imperial. 1838. Fallece su padre, Heinrich Marx. 1839. Comienza su tesis, titulada 'Diferencias entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro', que leerá en 1841 en la Universidad de Jena, considerada más liberal que las de Berlín y Bonn. 1841. Acepta trabajar en Colonia para la 'Gaceta Renana', un diario fundado por la burguesía progresista. Allí, ve de primera mano las miserables condiciones de vida de las clases populares. 1842. Es nombrado director de la publicación y conoce a Friedrich Engels. 1843. El Gobierno prusiano cierra la 'Gaceta Renana' y Marx, recién casado, se exilia en París aceptando la invitación para escribir en los 'Anales franco-alemanes'. En esta publicación de inspiración socialista aparece la única parte que llega a escribir de la 'Crítica de la filosofía del derecho de Hegel', la introducción, en la que dice que la religión es «el opio del pueblo». También escribe 'Sobre la cuestión judía'. En París se familiariza con el comunismo obrero de Louis Auguste Blanqui y coincide con el anarquista ruso Mijaíl Bakunin, otro de los colaboradores de los 'Anales'. 1844. Nace su hija Jenny. Se reencuentra con Engels y confraterniza con la Liga de los justos. Escribe los 'Manuscritos económicos y filosóficos', donde aparece el concepto de 'trabajo enajenado'. Colabora con el periódico de los exiliados alemanes, 'Vorwärts'. 1851 Nace su hija Franziska. También ese año viene al mundo Henry Frederick, hijo de la criada, Helene Demuth, y, según algunos historiadores, también hijo de Marx. Empieza a trabajar como corresponsal del 'New York Daily Tribune'. 1845. Expulsado de Francia se refugia en Bruselas, donde nace su hija Laura. Escribe junto a Engels 'La sagrada familia'. 1846. Nace su hijo Edgar. Escribe 'La miseria de la filosofía' (publicada en 1847) y, de nuevo junto a Engels, 'La ideología alemana'. 1848. El Gobierno belga le expulsa por incitar a no pagar los impuestos (para «matar a la monarquía de hambre») y por armar a trabajadores una vez iniciada la oleada revolucionaria. Tras un breve paso por París, donde se ha proclamado la Segunda República y el Gobierno provisional de «la libre Francia» le invita a volver, regresa a Colonia esperando la caída del Gobierno. Allí, funda la 'Nueva Gaceta Renana' convencido de que los obreros están luchando sin la formación adecuada para después gestionar el nuevo Estado. Finalmente, el triunfo de las fuerzas contrarrevolucionarias lo obliga a regresar a París, donde Napoleón III lo considera un peligro y no le permite quedarse. 1849. Se refugia en Londres, donde nace su hijo Guido, que fallecerá antes de cumplir el año. 1852. Fallece Franziska. Escribe 'El 18 de brumario de Luis Bonaparte' y la 'Carta a Weidemeyer', en la que establece que la lucha de clases debe finalmente conducir a la abolición de todas las clases. 1855. Nace su hija Eleanora y fallece Edgar. 1857. En julio nace su último hijo, que apenas vive unos días. Inicia la redacción de 'Grundisse'. 1858. Firma con el editor alemán la publicación por fascículos de 'Crítica de la economía política', que aparece en Berlín al año siguiente. 1863. Fallece su madre, Henriette Presburg, cuya herencia da un respiro a la economía familiar. Para reclamarla regresa a Alemania y viaja a Holanda, a devolver a su tío Lion Phillips parte del dinero que este le había adelantado a cuenta de la herencia. 1864. Redacta los estatutos de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional Obrera. 1867. Se publica en Hamburgo el primer libro de 'El Capital': 'El proceso de producción del capital', finalizado dos años antes. 1868. La incorporación de Bakunin y sus seguidores a la Internacional inicia un período de fuertes enfrentamientos dentro de la Asociación con disputas personales entre este y Marx y Engels. Los desacuerdos derivarán en el Congreso de La Haya de 1872 en la escisión de la AIT y la creación por parte de los anarquistas de su propia Internacional (Internacional de Saint-Imier). También 1868 su hija Laura se casa con el revolucionario franco-español Paul Lafargue, autor 'El derecho a la pereza'. 1847. El congreso fundacional de la Liga de los comunistas, al que no asiste, le pide la redacción de su programa, el 'Manifiesto comunista'. Se cambia el lema de la Liga de los justos («Todos los hombres son hermanos») por «¡Proletarios del mundo, uníos!». 1869. Comienza a estudiar ruso y a profundizar en las formas de propiedad comunal, como los 'mir' rusos, coincidiendo con la creación en Ginebra de la sección rusa de la Internacional. 1871. Redacta el panfleto 'La guerra civil en Francia' en apoyo a la Comuna de París. 1872. Acuerda la publicación en francés de 'El Capital', que ese mismo año aparece en ruso. La mayor de sus hijas, Jenny, se casa con Charles Longuet, veterano de la Comuna de París. 1873. Contrae bronquitis y pleuresía. Se publica la segunda edición de 'El Capital'. 1874. Se le niega la ciudadanía británica «por no haber sido leal a su rey». 1876. La incapacidad de sus miembros para resolver las disputas internas lleva al VI Congreso, celebrado en Filadelfia, a tomar la resolución de disolver la Primera Internacional. 1881. El 2 de diciembre fallece su esposa. 1882. Para alviar la pleuresía viaja al Mediterráneo (Argel, Niza y Montecarlo) y Suiza . 1883. En enero muere en París su hija Jenny. El 14 de marzo, a los 64 años, Marx fallece en Londres, donde es enterrado como apátrida 1891. Se publica 'Crítica del Programa de Gotha', donde establece que la sociedad comunista ha de «inscribir en su estandarte: ¡De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades!» 1895. Fallece Engels, quien desde la muerte de Marx ha corregido y completado los manuscritos del segundo y tercer libro de 'El Capital', publicados en 1885 y 1894. 1905-1910. Karl Johann Kautsky edita el manuscrito de 'Teorías de la plusvalía', redactado entre 1861 y 1863 y considerado como el cuarto tomo de 'El Capital'.

Es preciso apuntar en primer lugar que, cuando de Karl Marx se trata, operan criterios de selección y lectura que no se consienten en otros pensadores, ni antiguos ni modernos; y que esos desafortunados criterios desvían la atención de lo que realmente importa: la obra de Marx en sus distintos registros y sus diferentes estados de elaboración. Por una parte, se atribuyen a Marx categorías, conceptos y estrategias que en absoluto le pertenecen (tales como infraestructura, superestructura, materialismo dialéctico..., e incluso comunismo), sino que han sido elaboradas, en la mayor parte de los casos, en una serie de tradiciones que se autodenominan marxistas y que se han desarrollado en ámbitos como la economía, las ciencias sociales y políticas, la historiografía, etc, cuando no en el marco de estrategias y prácticas partidistas; por otra parte, los textos de Marx se leen, en el supuesto de que realmente se lean, sin una adecuada consideración al respecto del estatuto de dichos textos: es decir, sin tener en cuenta que no se pueden leer de la misma forma unos apuntes abandonados que la correspondencia privada, o que no es lo mismo una obra juvenil, todavía dependiente de categorías ajenas, que una obra de madurez en la que se expone un completo programa filosófico, ni es indiferente que se trate de textos individualmente escritos y firmados que de textos redactados en colaboración, o elaborados por encargo. La indistinción hace que los juicios sobre Marx se refieran a un maremágnum textual de imposible articulación; y cuya lectura, amén de onerosa, resulta improductiva; o abiertamente contradictoria.

Sustantivo y adjetivo

Otra cosa es Marx. Marx es una obra filosófica de parte a parte: no solo y no tanto en aquellos textos -como su tesis doctoral, 'Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro', o 'La ideología alemana'- en los que el debate es convencionalmente filosófico, sino en aquellos otros en los que madura su propuesta de una 'crítica de la economía política' (desde 1857, fecha de redacción de los 'Grundrisse') y que se consuman (sin llegar a completarse) en 'Das Kapital'. Es decir: Marx, cuando escribe 'de' economía política, no es menos filósofo (ni más) que Aristóteles cuando escribe 'de' física o que Platón cuando escribe 'de' política; no es menos filósofo (ni más) que Kant cuando escribe 'de' religión o que Hegel cuando escribe 'de' arte.

Precisamente la mención de los dos últimos nombres, inequívocamente filósofos (pero sin evitar o esquivar la tradición definitivamente establecida por los dos primeros, paradigmáticamente filósofos) ha de servir para esclarecer el estatuto, filosófico, del texto marxiano: de su estilo y de su alcance, de su propósito y de su método; y para ubicar en su lugar, anecdótico o marginal, adherencias o derivaciones de otra índole.

Michel Foucault interpretó, adecuadamente, el célebre artículo de Kant '¿Qué es la Ilustración?' como una «ontología de nosotros mismos», como una ontología del presente, de la actualidad. Y ese es el sesgo general del tramo moderno de la filosofía: que consiste, en palabras de Hegel, en el esfuerzo de llevar el presente al concepto. ¿Qué somos nosotros -y nuestra circunstancia- en este preciso momento de la historia? Esta es quizá la genuina pregunta filosófica de la modernidad; y a ella responde la crítica: allí donde esa venerable palabra no se pervierte o se adultera.

Todo el proyecto del Marx adulto se resuelve, se ha dicho, en una 'Crítica de la economía política'. Entiéndase: no en una economía -política o no- sino en una crítica: es decir, en una filosofía, moderna por definición y por antonomasia.

Ontología del presente

«La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un 'inmenso arsenal de mercancías' y la mercancía como su forma elemental. Por eso, nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía». Así comienza, como se sabe, 'El Capital'. La indagación que ahí se inicia arranca pues de las formas elementales, o analiza, exhaustivamente, la forma elemental del ser moderno: la mercancía. Tanto el propósito como el ciclópeo desarrollo, que acontecen como descubrimiento y exploración de la 'ley del valor', ocupan el espacio que Kant y Hegel habían habilitado como espacio crítico; lo que equivale a decir: como el ejercicio de la filosofía en la modernidad. La 'teoría del valor', que resume todo el contenido de la completa y compleja propuesta marxiana no es, por ello, un episodio (más o menos feliz o desgraciado) de la economía; y tampoco de la política. Es un episodio, ineludible, de la filosofía. Y es que, al leer a Marx, como a la hora de leer a cualquier teórico, la primera obligación consiste en saber (y poder) separar lo sustantivo, la filosofía en este caso, de lo adjetivo: por muy importante o llamativa que pueda ser la adjetivación.

«Hay una ciencia del ser en cuanto ser», afirma Aristóteles al principio de su 'Metafísica'. Una ciencia «de los primeros principios y de las primeras causas». Y esa ciencia es la filosofía, precisamente allí donde se hace sustantiva. Toda indagación que se efectúe en el lugar del ser (en cuanto ser), o al acecho de los primeros principios es, por ello mismo, filosófica.