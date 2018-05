'El taller del arte' o la revelación de secretos Mariano Benlliure en su estudio, con Ramón y Cajal. / Mariano Moreno PEDRO SOLER Lunes, 7 mayo 2018, 22:47

Es muy significativo el valor testimonial que encierra la exposición 'El taller del artista', que actualmente puede contemplarse en el Centro Cultural Las Claras, de la Fundación Cajamurcia. Se trata de una amplia colección de imágenes, de la Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, en la que queda retratada una extensa relación de artistas españoles o de los talleres en los que trabajaban, gracias a fotógrafos de épocas muy distintas, y cuyo trabajo ha servido para conservar ese testimonio lleno de trascendencia, pero también de emotividad. Quizá la exposición pretenda hacernos ver, sobre todo, cómo era el ámbito personal, en el que se desenvolvía el trabajo de notables pintores y escultores; pero más que este ambiente, o tanto como él, atraen las imágenes en las que aparecen los artistas en plena función profesional.

El inolvidable Venancio Blanco, escultor recientemente fallecido y que en Murcia presentó no pocas de sus mejores piezas -y a quien se le encargó el proyecto de un olvidado monumento a Saavedra Fajardo-, afirmaba que la importancia del taller radica en que es «el espacio donde el artista desarrolla su pensamiento y busca la obra de arte». También decía que en el taller se encuentran «las esculturas que están un tanto de acuerdo contigo y donde duermen aquellas otras que no has conseguido». O sea, que se trata de un lugar trascendente para el desarrollo artístico de cada autor.

En esta exposición se encuentran tomas de fotógrafos tan trascendentes como el francés Jean Laurent, quien desarrolló una amplia labor en España, a lo largo del siglo XIX; y Mariano Moreno y Vicente Moreno, que lo haría durante la primera mitad del siglo XX. Están también Antonio de Colmenares, Juan Miguel Pando, Juan Cabré..., nombres que, excepto para los auténticos aficionados a la fotografía, poco pueden decir para el público generalizado. Sin embargo, son los que verdaderamente consiguen que, en la actualidad, puedan contemplarse unas imágenes que nos hacen penetrar en los talleres en los que trabajaban Aureliano de Beruete, Mariano Benlliure, Manuel Benedito, Zuloaga, Victorio Macho, Romero de Torres, Lucas Villaamil, Moreno Carbonero, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla, Coullaut-Valera, Maruja Mallo... y un largo etcétera.

Pueden comentarse distintas facetas, con una significativa distinción porque, al margen de que se trate de etapas muy diferenciadas en la sucesión de estilos y autores, parece como si los talleres fotografiados también fuesen el reflejo del comportamiento artístico y humano de cada uno de los artistas y de su exclusiva personalidad. Hay talleres que aparecen con un orden exquisito, dispuestamente preparados para esa foto precisa, mientras que otros son auténticos hervideros en desorden. En ellos también se palpa esa soledad y el silencio que en ellos se vive con la ausencia, o la expectación que proclama la presencia de los autores en plena batalla por conseguir lo que están buscando. En estos casos, con el autor presente, las imágenes derrochan la espectacularidad del momento, en el que el artista aparenta dar la pincelada de rigor a la obra ya acabada, o maneja el martillo y el escoplo, cuando es innecesario. Tomas debidamente estudiadas, para dar más realce a la imagen del autor, en primer plano, con un fondo ocupado por obras ya consumadas o abandonadas.

Literatos y políticos

También hay imágenes desconocidas de otros personajes que nada tienen que ver directamente con el arte, pero que fueron o siguen siendo figuras más que significativas en la historia de la literatura, de la ciencia, de la política o del toreo, como Valle Inclán, Unamuno, Pío Baroja, Ramón y Cajal, Julián Besteiro, Machaquito..., quienes posan, impolutos, ante los pintores que realizaron sus respectivos retratos. Pero hay más: los artistas aparecen en la exposición separados convenientemente, en función de la etapa en que vivieron: desde la 'Herencia decimonónica' hasta 'Guerra y posguerra', incluyendo 'Costumbrismos y modernismo', 'Artistas de sociedad' y 'Aires de renovación'. Esta separación sirve para conocer el cambio que va experimentando tanto la pintura como la escultura, porque no pocas de las magistrales fotografías expuestas incluyen a los autores, junto a obras que realizan en el momento preciso de las tomas. Por esto, es fácil captar cuál fue la principal finalidad artística que pretendieron desarrollar y desarrollaron cada uno de los artistas. Por cierto, también puede servir la exposición como base para un descubrimiento de no pocos autores que, a excepción de los que brillaron con más ímpetu y de quienes se ha conservado su memoria, debieron gozar en su momento de notable empuje, pero a los que el paso del tiempo ha sumido en un acaso lamentable olvido.