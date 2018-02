Arte Bizarro: terror, lástima y carcajada

Cuentan que el artista norteamericano Thomas Kuebler se inició en el diseño y en la fabricación de juguetes, hasta que dio el salto a una escultura, que podría parecer terrorífica; unas veces, lastimera, y otras capaz de provocar carcajadas de humor. Two Art Gallery presenta la exposición 'De brujas, monstruos y asesinos', en la que varias piezas del afamado autor expresan con claridad sus pretensiones artísticas. Y la verdad es que la habitual belleza que suele aplicarse a las variaciones artísticas parece importarle poco a Kuebler. Cierto es, como escribe Eva Hernández Calderón, que, a lo largo de la historia, el mundo del arte ha tenido renombrados autores, que han gozado de la irregularidad en los formatos y de disparates en los conceptos que no han coartado los valores artísticos de esos autores y de sus obras. Cita a El Bosco, Brueghel el Viejo y Goya, quienes en no pocas de sus obras también dan rienda suelta a su capacidad creativa, hasta componer obras capaces de romper la sensatez artística.

Thomas Kuebler se expande en sus obras en una desfiguración absoluta de esas figuras humanas que aparecen forzosa y disparatadamente deformadas; aún más: parecen buscar el terror, que la brujería provoca, o lamentarse claramente de unas deficiencias, que incitan a la lástima. Pero más que nada, de Kuebler hay que captar el sentido imaginativo que vierte sobre sus piezas, arropado por un hiperrealismo incuestionable. Ambos factores vivifican a estos personajes ficticios que parecen querer aproximarse a lo que la naturalidad de la vida humana encierra, aunque cierto es que, generalmente, el sentido del desatino coarta esa aproximación. No se trata solo de eliminar esos rostros deformes, que castigan a los personajes con el estigma de la anormalidad. También están quienes forman parte de un mundo más campechano y aproximado a la naturaleza humana, pero siempre acompañados de determinadas marcas, como sello irreductible del autor.

Ahora bien: limitarse a estas expresiones en torno a las piezas de Kuebler es zanjar apresuradamente el comentario sobre una obra llena de contenidos, de expresividad y de sentido imaginativo. Si nos trasladamos, dentro del mundo de la escultura o de la pintura, a obras y autores no tan lejanos como los anteriormente citados, es fácil encontrar piezas que, dentro de un formato o de una significación, llenos de irregularidades, han alcanzado una trascendencia artística y social continuada. También, como Eva Hernández recuerda, en Estados Unidos fueron muchos los autores atraídos por las formas deformes y grotescas, que dio origen al llamado Arte Bizarro, en el que tenían cabida los conceptos más oníricos y fantasiosos. De todos ellos, Thomas Kuebler evidencia unas técnicas precisas, acabadas, por muy anormales que puedan ser los personajes en los que penetra el sentido imaginativo de un artista, que reconoce que, ya de niño, le encontraban las películas de terror. Aún así, las suyas no son piezas terroríficas, sino completamente idealizadas, que con frecuencia provocan asombro ante lo increíble y sonrisa ante la ironía.

'Arquitexturas II'

Esteban Bernal busca, con 'Arquitexturas II', rendir un claro homenaje a nobles edificios que ha visitado o que también puede haber creado mentalmente para ampliar su recorrido. Ha tenido la feliz idea de recuperar los interiores de esos inmuebles, en los que es fácil captar su categoría arquitectónica, porque el artista también ha sabido reflejar estampas que captan espacios llenos de nobleza, por su contenido, sus columnarios, sus arcadas, sus escalinatas o sus sótanos. En todos ellos se advierte esa pronta pertenencia a la nobleza inmobiliaria. Luego, el pintor ha recurrido a una técnica muy personal, para dejar que cada rinconada, por muy profunda, aparezca iluminada, como un medio de reflejar con mayor exactitud la categoría del espacio.

Otro de los métodos de Bernal es recurrir a un variado cromatismo, que, posiblemente, no responde al que el edificio encierra en su originalidad, pero que sirve para proporcionarle una mayor vivacidad y atractivo. Las visiones se suceden envueltas en penumbras, que quieren expresar un significado misterioso. Donde Esteban Bernal cambia radicalmente es en esas piezas arquitectónicas, que se ha atrevido a presentar, acaso como imprescindible, para completar su homenaje. Son obras en las que desempeña un papel muy interesante la limpia geometría, y hasta perfeccionista. Aún más: la pieza 'Arquitectura III', realizada en hierro, abraza tres columnas del palacio del Almudí, acaso con el significado preciso de mostrar la consecuente alianza que el arte arquitectónico, pese a sus lógicos cambios, ha conservado con el paso del tiempo.