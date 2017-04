Victoria Clemente, seleccionada

Quienes la conocen saben que es una mujer inquieta, que goza, además, con su trabajo. Solo esto, por no añadir otras variadas calificaciones positivas, que no vienen a cuento. Es Victoria Clemente, una de las siempre atentas y queridas funcionarias del Museo Ramón Gaya, que ha sido seleccionada, gracias a un trabajo titulado 'Entorno interior', como mediadora para el desarrollo cultural del distrito madrileño del Retiro. Un trabajo que propone que los barrios sientan la necesidad de someterse a cambios artísticos desde la colaboración, y no desde la competencia. No será sencillo el proyecto, pero seguro que encerrará un desarrollo capaz de ilusionar a los afectados. Como sucede a quienes tratan con Victoria.