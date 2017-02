Ramón Gaya y su museo

Parece que se ha superado, al menos momentáneamente, la situación, pero Ramón Gaya, su museo y el personal que en él labora no se merecían este período de duda que se ha vivido y que incluso vaticinaba el cierre de uno de los centros de arte más espléndidos de la Región. Han sido los problemas administrativos los que han provocado que se llegase a esta situación, cuando tanto tiempo ha existido para solucionarla. Con lo acordado se ha evitado el cierre, desde luego, pero hay quien augura para el museo un futuro más problemático, aunque no debieran lanzarse profecías al viento. De haber vivido, Ramón Gaya no hubiese sido feliz con los acontecimientos acaecidos.