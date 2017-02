'Geometría de la lucidez' de un Garza creativo

La sensación de agilizado primor que Ramón Garza nos dejó con sus esculturas, en su anterior exposición en el Museo de Bellas Artes, ha aumentado considerablemente, no porque estén presentes ahora nuevas o conocidas piezas, sino porque a ellas se ha sumado un abundante número de cuadros, en los que también queda visible, casi palpable, una variada dosis de hermosura plástica. La actual exposición puede convertirse en un descubrimiento, para quienes no han seguido de cerca el trabajo de aquel artista, que -es algo que siempre gusta recordar, cuando alguno de ellos sale a colación- formó parte de un grupo cuyos integrantes vivieron al margen de las veleidades de los tiempos y del arte, siempre aferrados a sus propias ideas artísticas, a su afán de constante creatividad. Esto es más que visible en la exposición, porque se nota la presencia de un Garza rompedor, que se adentra por vericuetos muy distintos, en lo referente a temáticas y resoluciones.

En su obra escultórica se aprecia una cierto continuismo personal, sumido en unas formas en las que, aunque parezca imposible, se asoma la serenidad del trabajo hecho con templada y desenvuelta técnica. Son piezas en las que se advierte de cerca esa 'Geometría de la lucidez', que tal es el título de la exposición. Son esculturas que muestran unas sinuosidades salidas de unas manos con afán perfeccionista, a la búsqueda de que también pueda tratarse de obras llenas de luminosidad y de una ligereza constante. Con presencia humana o animal, en las esculturas de Garza brilla también con deleite la presencia de una sensualidad visual, que se recrea sobre el vacío de la masa corporal, aunque también quiere mostrarse como ineludible presencia. Parece que a cada una de estas piezas se le aplicó el material imprescindibl, para liberarlas de lo innecesario; pero no puede decirse, a la hora de contemplarlas, que la sensación de plenitud quede herida porque la visión no encuentra lo preciso. Es como una desnudez totalmente cubierta. Y, en esta descripción de piezas, de tamaños muy diferentes, se exponen otras, que, aparentemente, se asemejan a pequeños mazacotes en piedra, pero que, en realidad, son un reflejo de esculturas cercanas a otras civilizaciones o remedos de personajes que aparecen en famosas obras pictóricas.

Variedad pictórica

El Museo de Bellas Artes presenta una exposición que demuestra la variable capacidad del artista



Una amplia serie de esculturas y pinturas recoge la trayectoria del fallecido autor

Si esta colección puede calificarse, como afirma Fernando Castro, de ensoñación, esta se agrandará mucho más, en la contemplación de la pintura porque, en tan amplia serie de obras, los giros y la estilística que Garza proporciona son constantes. Puede pensarse que esto se debe a los variados estilos a los que recurrió, acaso como obnubilado por unas teorías envolventes, en las que no encontraba un definitivo camino. Basta con ver las diferencias estilísticas, que encierran los cuadros presentes en la exposición, y que se acercan a temas y formas muy diferenciados. Responden, en ocasiones, a las preferencias cubistas por las que Garza confesaba sentir adoración, como queda demostrado en no pocos cuadros; pero también los hay que llegan a una dosis de abstracción muy singular, a una profunda dosis imaginativa, mientras que otros evocan de modo manifiesto un impresionismo libre de cargas, en el que el color se impone de una manera directa, en el reflejo de unos paisajes indefinidos. Véase el 'Homenaje a Monet'. Esto es uno de los aspectos en que la autonomía artística e interpretativa de Garza se hace más evidente; también hay obras, que son como juegos de niños, sin otras exigencias que la placidez de lo que se hace, porque no contienen más que un cúmulo de colores sueltos, incontrolados.

Otra de las facetas de la exposición es la que se acerca más al ya enunciado título de 'Geometría de la lucidez'. Una serie de cuadros en los que se impone la línea recta y curva, que actúan como recortes para incrustar presuntos personajes, o que se utilizan como límites de planos de tamaño muy dispar, en los que predominan los colores. No parece que tengan otra finalidad, sino intensificar el afán cromático de Garza.

Podría decirse con rotundidad que 'Geometría de la lucidez' es la demostración más palpable de la independencia -incluso, del libertinaje-, que este artista utilizó a lo largo de una trayectoria, envuelta por su entrega a lo que quiso siempre hacer, y no a lo que obligaba el momento. No es excesivo afirmar -y no se trata de añoranza- que esta exposición oferta más que suficiente capacidad de sorprender por su transparente estética y su variedad creativa.