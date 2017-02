¿Qué hay de la Fundación Casa Pintada?

Y si de la crisis vivida por el Museo Gaya se escribe por aquí cerca, no parece que esté de más recordar, una vez más, la situación de abandono que viven otros museos regionales, a los que no se presta las atenciones necesarias para que desarrollen la labor para la que abrieron sus puertas. A esto hay sumar también el momento que atraviesa la Fundación Casa Pintada, en Mula. Cuando inició sus actividades, hace ya doce años, la Fundación pareció un foco lleno de vitalidad cultural, no solo para la localidad donde se asienta, sino para la Región. Después, le llegó el descalabro económico. Y ahí está, desde hace tiempo, esperando una respuesta adecuada.