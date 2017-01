Desde el fondo del mar al mundo de los gauchos

Es indiscutible que no pocos artistas, en las labores de pintura y fotografía, se han entusiasmado por recoger unas imágenes marinas que, hasta no hace mucho, parecían ocultarse en el mundo de la irrealidad. Ahora, encontrarse con imágenes de jóvenes sumergidas, ataviadas no precisamente de sus ropas para el baño, sino de ropajes que se asemejan a envolturas idóneas para desfiles, se va haciendo frecuente. Como ejemplo, la exposición 'Mother water', que Elma Hache presenta en galería Babel, y que contiene una amplia serie de fotografías, realizadas bajo las aguas del mar, en la que predomina la presencia femenina, pero en la que también se muestra al personaje masculino, menos atractivo, lógicamente, y a singulares especies marinas, que todavía pululan por los fondos de los océanos y que esta fotógrafa ha captado con precisión.

Las imágenes, siempre inmersas en una envolvente masa acuática, ofrecen sin duda sensaciones muy variadas. Las femeninas son como el reflejo de un indolente y sensual baile, en el que las protagonistas danzan sumidas en un ambiente aéreo, sin recurrir al menor esfuerzo, pero sí dejándose llevar por el simple movimiento que el mar desarrolla en su interior. Los colores de la vestimenta -sean de un azul intenso o de un blanco definitivo- hacen que las féminas se conviertan en primario foco de atención, porque es hacia ellas a donde se dirige la mirada de modo directo, aunque, por supuesto, se irá ampliando hasta la contemplación absorbente del contexto en el que se ha captado la fotografía. Pese al movimiento en el que navegan, también derrochan una elevada dosis de serenidad, incluso cuando la estampa reflejada se convierte en un arrebato.

Impresiones muy contrarias pueden provocar las representaciones masculinas, porque las figuras de musculosos cuerpos sumergidos parecen huir, nadie sabe de qué, o esconderse de la miradas. Están captados con unos coloridos más densos, liberados de vestimenta llamativa, y ocupan mucho más espacio entre las aguas. Y, por último, los seres marinos, menos representados en la exposición, pero que suponen la presencia de un mundo desconocido y envuelto en belleza, que es necesario abstraer de su situación natural, para que esa belleza pueda ser contemplada de un modo cercano.

El espectador de las fotografías de Elma Hache puede preguntarse el método legítimo en el que se toman las imágenes expuestas, porque no debe tratarse de una labor sencilla y fácilmente realizable. Métodos idóneos para penetrar en los fondos marinos y captar todo su ensamblaje natural, incluso ocupado por esas mujeres que danzan y esos hombres que huyen, existen sin duda. La dificultad radica en el uso adecuado que se haga y en saber crear esos paisajes transformados y esas atmosferas sorprendentes. Es creíble, sin duda, que Elma Hache ha utilizado con dominio los medios, como evidente queda en la exposición.

Una aventura

Otra exposición de fotografía, pero muy distinta a la anterior, en cuanto a contenidos y resultados, la ofrecen, en la sala de La Merced, Teresa Lenzi y Jesús Pérez, bajo el título 'Gaucho. Cartografia(s) entre fronteras'. Los propios autores definen este empeño como una indagación sobre quién es el gaucho, y para lograrlo recorrieron durante mucho tiempo zonas de Brasil, Argentina y Uruguay. Lo que en esta aventura pretenden, como fin primordial, no es la fotografía en sí y en exclusiva, sino realizar un complejo estudio social, en el que las historias y las situaciones de las gentes con las que contactan también ocupan un imprescindible espacio. Pese a todo, ahora se trata de comentar las fotografías de ambos autores, en las que quedan reflejados unos ambientes que, aunque nos resulten lejanos, encierran protagonistas, tradiciones y paisajes, llenos de inconfundibles evocaciones o de una belleza que, en ocasiones, parece paradisíaca, por sus insólitos aspectos. El tipismo de aquellas zonas, a través de la vestimenta, el desfile o el festejo desempeñan un papel muy importante, que se ve ampliado con la presencia en la exposición de lugares que despiden un rancio sabor histórico, pese a la humildad o el anonimato que encierran.