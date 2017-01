Homenaje masivo a Cervantes y al Quijote

Hay que aceptar, como escriben Santiago Delgado y Javier Lorente en la presentación del catálogo, que las obras de Miguel de Cervantes han sido ilustradas desde siempre y, además, con una libertad máxima. Es lo que también se hace ahora en 'Cautivo de la hermosa herida', la exposición en el Museo Arqueológico de Murcia, para conmemorar el celebrado IV centenario de la muerte del eterno escritor. En la muestra participan treinta pintores y escultores, y con sus comentarios otros tantos escritores. Hasta no hace mucho, en el mismo espacio se presentó 'En torno al Quijote. Un clásico contemporáneo', organizada por la Fundación Caja Mediterráneo, en la que podían admirarse valiosas ediciones de la universal novela y de otras obras cervantinas, junto a dibujos y bocetos de autores tan importante como, por ejemplo, Dalí.

La recuperación de Cervantes y su obra cuenta en esta ocasión con una serie de pinturas y esculturas, que, posiblemente, no debieran enfocarse rayando la categoría manifiesta de la que unos u otros autores gocen en el ambiente artístico. Como siempre suele suceder en estas colectivas, que surgen con ilusión ambiciosa más que con ansia de perfección, no están todos los que son, ni son todos los que están. Esto no impide que, realizando un repaso sobre las piezas expuestas, pueda advertirse muy directamente la acción imaginativa que han derramado los artistas, aunque no siempre oferten una referencia exacta al tema central.

Hay autores que se han sumido en interpretaciones difíciles de captar, frente a otros que, con unas hechuras más sencillas, han sabido penetrar en las aventuras quijotescas, y acercarnos a las vivencias del personaje por tierras manchegas; como los hay quienes se han ajustado en una escena específica de las muchas que Cervantes relata en torno a tan famoso caballero andante, o sobre 'Preciosa', protagonista de 'La Gitanilla', trasladad a la actualidad, en medio de sus alharacas flamencas de multiplicados colores.

En el Museo Arqueológico, treinta autores participan en la exposición 'Cautivo de la hermosa herida'



En el Archivo Regional, Petrus Borgia presenta 'El acartonamiento del Quijote'

No falta el sentido crítico algunas obras, que parecen denunciar la indiferenciaque abare ante la imprescindible obra de Cervantes, pese a que muchos hayan sido los que alardean de su conocimiento. Y está muy presente el apabullante realismo figurativo, pura crudeza, pero que aporta una mayor vitalidad a la imagen. Otras veces, el espectador se encuentra con singulares retratos, que tienen como base no más que un papel deshojado, pero que nos evoca inmediatamente la presencia de un Quijote soñador. Es un ejemplo que demuestra la capacidad de los autores y sus posibilidades y referencias, para retratar al personaje, algo que adquiere un carácter de mayor solidez, cuando el retrato se convierte en una escultura metálica, trabajada para proporcionar con precisión los síntomas más característicos de una imagen envuelta por rasgos de palpable comprensión.

Presente está el contraste entre el ayer y el hoy, entre las imágenes con rancio sabor y las actualizadas en las formas y en las labores, porque, amén de otras, se han recuperado las imágenes de don Alonso y su creador, para plantarlas ante el espectador, como símbolos de una mitología literaria, que, necesariamente, es preciso recuperar y admirar. En definitiva, es una muestra ambiciosa, en la que la creatividad y la tradición se han aliado para evocarnos a Cervantes y su obra más ambiciosa y conocida.

El empeño del autor

A la anterior profusión cervantino-quiijotesca es preciso sumar 'El acartonamiento del Quijote', la exposición que Petrus Borgia presenta en la sala del Archivo Regional. Es parte de una empresa a la que el autor se viene dedicando con encendido empeño desde hace un lustro, durante el que ha realizado cientos de obras en torno al Quijote. Inició un recorrido, en el que ha sumado cuadros y esculturas, que ha ido alternando, con tal de que la variedad interpretativa pudiera convertirse en mayor y constante atractivo para el espectador.

No hay que atenerse a la realidad de cómo Cervantes narra las escenas, sino, y de un modo preferente, a la recreación que Petrus Borgia realiza, con una originalidad que llega a rozar lo inconcebible y esperpéntico, pero que también demuestra la tensa penetración que el autor ha mantenido con la novela cervantina y la libertad rompedora que ha aplicado a sus composiciones. Se trate de esculturas o pinturas, Borgia mantiene la creatividad artística como un ensayo en continua ebullición, y nunca ideado como una definición exacta, ni como un acabado perfeccionismo. En ocasiones, las escenas pueden alcanzar el grado escandaloso, no con la finalidad de perturbar, sino de agotar contenidos y como expresión evidente de las inquietudes artísticas de su autor.