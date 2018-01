No todo vale a la hora de adelgazar Jesús Ferrero Se han puesto de moda complementos alimenticios que prometen un bloqueo de la absorción de hidratos de carbono para quemar grasa sin perder masa muscular JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁS Lunes, 8 enero 2018, 23:56

Acaban los excesos navideños y todo el mundo intenta perder, de la forma más rápida y cómoda posible, los kilos que ha ganado en estas fiestas. Por ello, en parafarmacias, herboristerías y tiendas similares se anuncian a bombo y platillo infinidad de suplementos para adelgazar.

Entre todos ellos hay un grupo que se ha puesto muy de moda. Aquellos complementos alimenticios que prometen ayudar a perder peso empleando el bloqueo de la absorción de hidratos de carbono para quemar grasa sin perder masa muscular... La panacea.

Cuando consumimos carbohidratos complejos (cereales y sus derivados, patatas y legumbres) el organismo libera al intestino delgado una enzima producida en el páncreas, la alfa-amilasa, que degrada las largas cadenas de almidón en sus unidades más simples (glucosas) para que éstas puedan atravesar la barrera intestinal y ser transportadas por la sangre hasta las células para su aprovechamiento. Sin embargo, en el caso de no ser utilizadas, esas unidades de glucosa se acumulan pudiendo contribuir a ganar peso.

Una estrategia empleada desde hace tiempo para mantener o reducir el peso es añadir a los productos ingredientes con supuesta capacidad para inhibir la alfa-amilasa, de forma que el organismo no pueda degradar el almidón y, por tanto no se acumulen unidades de glucosa. Se trata de conseguir bloquear la absorción de hidratos de carbono.

Pues bien, en los últimos años se ha puesto muy de moda añadir a complementos alimenticios phaseolamina, una proteína supuestamente capaz de inhibir a la dichosa enzima y que se extrae de las vainas de la judía blanca, especie 'Phaseolus vulgaris' de la familia 'Fabaceae', originaria de Centroamérica y Suramérica.

¿Y qué tiene que ver la phaseolamina con algunos complementos alimenticos? Pues que es su ingrediente estrella. Según se puede leer en la ficha técnica de estos productos, la phaseolamina presente en su composición reduce la absorción de los hidratos de carbono, evitando así que el exceso pueda depositarse en forma de grasa. Como consecuencia se reduce el impacto calórico, contribuyendo así a mantener nuestra línea. Además, estos productos afirman que la judía blanca ayuda a reducir el peso, la masa corporal, el tejido adiposo, el diámetro de la cadera, cintura y muslo, sin perder masa muscular.

¿Y todo eso es cierto?

Veamos.

Para que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de el visto bueno sobre las propiedades beneficiosas de un alimento o ingrediente alimenticio deben cumplirse tres premisas.

1) Que el alimento (o el ingrediente alimenticio) esté bien caracterizado... en este caso la phaseolamina lo está.

2) Comprobar que la alegación que se le quiere atribuir está claramente definida y, además, ejerce un efecto beneficioso sobre la salud. La EFSA corrobora que la alegación «pérdida de peso» está bien definida y, además, tiene un efecto beneficioso sobre la salud.

3) Verificar que existe una correlación entre la ingesta del alimento (o ingrediente alimenticio) y tal alegación ('health claim'). Pues en este caso no se ha demostrado científicamente que la ingesta de phaseolamina de lugar a una reducción de peso.

Según un demoledor informe de la EFSA hay muchos estudios in vitro que demuestran que la phaseolamina tiene capacidad para inhibir la alfa amilasa, pero no hay suficientes estudios in vivo que demuestren su efecto en humanos. Para los científicos de la UE los pocos estudios que se han realizado en humanos tienen grandes errores metodológicos.

Como ustedes se podrán imaginar,las empresas que comercializan estos complementos no se quedaron de brazos cruzados ante estos informes oficiales de la EFSA y en vez de retirar sus productos introdujeron en la composición un micronutriente que le permita incluir legalmente alguna health claim.

En la mayoría de casos el compuesto elegido es el cromo, un precioso elemento químico de número atómico 24 que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos. Respecto a sus fuentes dietéticas, la levadura de cerveza y el hígado tienen concentraciones elevadas de cromo; los mariscos, los granos enteros, los quesos, el pollo y el salvado tienen un contenido intermedio.

La cantidad de cromo que suelen llevar estos complementos es de 20 microgramos por unidad, lo que supera el 15% de la cantidad diaria que obliga la ley para poder poner la health claim asociada al cromo...pero aquí viene la sorpresa. Si nos vamos al Reglamento 432/2012 de la UE podemos observar que el hecho de añadir más del 15% de cromo solamente le permite añadir a las empresas que comercializan estos productos dos siguientes alegaciones saludables:

i) El cromo contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.

ii) El cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre.

¿Y estas dos alegaciones significan que la presencia de este elemento químico en la lista de ingredientes ayude a perder peso? En absoluto.

De hecho lo que las empresas responsables de estos productos no cuentan es que en el mismo dictamen de la EFSA en el que se aprueban esas dos 'health claims' se deniegan otras, entre las cuales curiosamente se encuentra una que dice lo siguiente:«Sobre la base de los datos presentados, el Grupo Especial concluye que las pruebas aportadas son insuficientes para establecer una relación de causa y efecto entre la ingesta dietética de cromo y la contribución al mantenimiento o logro de un peso corporal normal».

Las evidencias no dejan lugar a dudas. No está demostrado que la phaseolamina sirva ni para perder peso ni, incluso, para mantenerlo. Por otra parte el cromo tampoco tiene ningún dictamen positivo por parte de la EFSA para nada por el estilo. ¿Y ahora qué hacemos? No hay otra salida. Reclamar a las autoridades pertinentes que hagan cumplir la ley vigente retirando la publicidad que anuncian estos productos.