La Universidad de Murcia colabora en la nueva edición de 'Pint of Science' Lunes, 21 mayo 2018, 22:10

La Universidad de Murcia colaboró esta semana con 'Pint of Science' en Murcia y Cartagena, una iniciativa en la que los investigadores explican su trabajo ante un auditorio ajeno a la comunidad científica. «La ciencia tiene mucho que contar, y quiera hacerlo de manera cercana, ante cualquier persona que tenga interés por la investigación, en espacios tan habituales para todos como los bares. Eso es Pint of Science: un punto de encuentro entre los investigadores y la gente en un entorno propicio para la conversación relajada, ante tu bebida preferida», explica Jorge Bueno, coordinador nacional del festival. El programa de Pint of Science 2018 incluye 308 eventos (16% más que en 2017) impartidas por 730 científicos en 105 bares de toda España.