Saber popular

No es extraño en época navideña, como en cualquier otro momento del año, en realidad, hacer previsiones de lo que vaya a ocurrir. No hay campo o área que escape a tal pronóstico. Tiempo atmosférico, índice de precios al consumo, mortalidad en las carreteras, probabilidad de salir indemne de una enfermedad y un largo etcétera. El conocimiento latente para efectuar tales predicciones no se explicita, usualmente. En general, depende de quién lo diga y de la predisposición del receptor para otorgar crédito.

En todas partes no parece ocurrir lo mismo. Por ejemplo, el cáncer de próstata es el más común, tras el de piel, en los hombres estadounidenses. Para este año 2018 está previsto que se diagnosticarán 164.680 casos y 29.430 muertes por su causa. Las respuestas son contundentes, sin pestañeo. La misma información, si la buscamos para España, la encontraremos en enunciados como que ya superamos el número de casos previstos para 2020 o que crece más de lo previsto o cualquier reflexión sobre el pasado, pero un pronóstico poco eficiente. ¿Hay distinto conocimiento contenido en ambos casos?

Es bien sabido que el conocimiento, en gran medida, es global. La Ciencia que hay es la misma. El conocimiento es el mismo, otra cosa es, en este caso, la aplicación que se efectúa y la capacidad de conocerla y manejarla. Una información como la implicada en la cuestión del pronóstico del número de casos de cáncer de próstata proviene de un conteo, de una contabilidad efectuada repetidas veces para poder, esta vez sí, aplicar los conocimientos de una ciencia, la Estadística, para saber las probabilidades que hay para las distintas opciones. Siempre que no haya cambios en las variables que inciden en la cuestión, el resultado se podrá aproximar a la realidad.

Una información basada en este tipo de contabilidades, no es muy distinta de la practicada por nuestros ancestros. Cuando se superó la apelación a la magia, como primitivamente ocurría, cuando se conocía bien poco y se depositaba la confianza en los acreditados en las tribus y colectivos, se dio paso a una forma de conocimiento más razonable, al estar basada en la observación. Así nació la Ciencia. Pero en sus primeros pasos, cuando todo estaba desconectado y no había fundamentos racionales que explicaran las cosas con profundidad, la cuestión era que quien iba acumulando experiencia iba construyendo una base de conocimiento que permitía ir diagnosticando o pronosticando.

Ofrenda de sacrificios

Galeno, por ejemplo, superó la ofrenda de sacrificios a dioses que nunca llegaban a acreditarse debidamente, para tratar la salud y la enfermedad. Arquímedes construyó espejos para deslumbrar a los barcos enemigos y vencerles en una batalla naval.

Mientras tanto, ha tenido que ir creciendo el conocimiento acumulado. Solamente conociendo las leyes que subyacen en los procesos, llegamos a conocer los mismos y, por tanto, podremos pronosticar con conocimiento de causa. Pero hay muchas parcelas del saber de las que no tenemos todavía suficiente conocimiento para operar de esta forma. Cuando se trata de fundamentar una intervención, por ejemplo, tener fundamento en la toma de decisiones, nos guiamos por lo que creemos que son layes. Unas veces lo son, ciertamente, otras decidimos arbitrariamente que lo son.

Díaz Cassou

¿Qué diferencia hay entre un pronóstico basado en el conteo de ocurrencias anteriores y otorgar autoridad a un refrán o proverbio o dicho, que nuestros ancestros han ido fundamentando con el tiempo? Díaz Cassou, abogado y escritor murciano, espléndido en tradiciones murcianas, tiene una obra memorable a principios del siglo XX, titulada 'Leyendas de Murcia'. Ahí podemos encontrar pronósticos para este mes de enero que acabamos de comenzar. Nunca demostrados verdaderos. Nunca demostrados falsos. Algunos evidentes. Otros imposibles. Otros contradictorios. En todo caso, la base era la experiencia, de muchos o de pocos, según. Ahí van algunos: 'no creas en inviernos claros, ni en los veranos nublados'; 'el buey y el varón, en enero, crían riñón'; 'pescado en enero, vale carnero'; 'enero, frío o templado, pásalo arropado'; 'si nieva en enero, no hay año fullero'; 'lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y granero; 'buen enero, mal febrero'; 'en enero sube al cerro, si ves verdear, échate a cantar, si ves terrear, échate a llorar'... Y muchos más. Pura estadística a partir de la experiencia. Pura sabiduría, cuando al final se decía: 'no digas mal del año, hasta que sea pasado'. Buena sugerencia, antes y ahora.