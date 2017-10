Explican por qué los carnívoros no comen carroñas de su misma especie LV Lunes, 16 octubre 2017, 12:11

Un equipo multidisciplinar de investigadores, entre los que se encuentran miembros de la Universidad de Murcia, explica por qué los carnívoros silvestres evitan el consumo del cadáver de otro mamífero carnívoro, especialmente si es de su misma especie, debido a una estrategia evolutiva que intenta minimizar el riesgo de transmisión de agentes infectocontagiosos. Esta investigación, que da base científica al refrán perro no come perro ('canis caninam non est') y liderada por la Universidad de Granada y publicada en la revista 'Journal of Animal Ecology', estudió entre 2005 y 2016 un total de 89 cadáveres de animales carnívoros y herbívoros en el Parque de Sierra Espuña y de Cazorla.