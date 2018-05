Ciencia 'de tú a tú' en el campus Alfonso XIII Actividades celebradas el año pasado en el Campus de Ingeniería. / UPCT La Universidad Politécnica de Cartagena abre sus puertas e invita a estudiantes (desde 6 años), empresas y científicos a compartir espacio, conocimientos y experiencias durante el Campus de la Ingeniería MARÍA JOSÉ MORENO Domingo, 29 abril 2018, 23:26

Durante tres días, del 2 al 4 de mayo, la sede de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en el Paseo Alfonso XIII de la ciudad, donde dispone de una enorme plaza al aire libre, se va a convertir en un espacio por el que pasarán más de 5.000 personas para disfrutar de los talleres científicos, exposiciones, charlas y otras muchas actividades, que han preparado grupos de investigación de la propia institución, estudiantes de Primaria a Bachillerato de numerosos centros de la Región de Murcia y empresas que consideran que no hay nada mejor como involucrarse con algo para aprenderlo.

Dice José Luis Serrano, coordinador de la Unidad de Cultura Científica de UPCT, que «estas jornadas no solo están pensadas como una forma de divulgar al ciencia o de promover las vocaciones científicas de los más jóvenes. Se plantean como un espacio en el que la Universidad se muestra abierta a la sociedad, en la que estudiantes de todas las edades y periodos educativos no solo aprenden de la mano de sus iguales sino que son ellos mismos quienes preparan actividades y se las enseñan al resto, además, coinciden con empresas que algún día podrían darles trabajo. En definitiva, se les reúne en un entorno en el que, de una forma distendida, se generan relaciones que a medio plazo pueden ser muy fructíferas». Además, apunta, «el Campus de la Ingeniería de la UPCT no es una actividad más, cuenta con grandes diferencias con respecto de otras parecidas».

En esta edición, más de 20 centros educativos, tanto colegios como institutos de Educación Secundaria, contarán con un 'stand' en el que sus estudiantes estarán realizando actividades para los asistentes. «Lo que más nos enorgullece de esto -destaca Serrano- es que su participación surge de una colaboración entre la UPCT y el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR). Desde hace cuatro años, se abre una convocatoria en la que los profesores y maestros que lo deseen reciben formación con el fin de que puedan llevar a cabo actividades científicas con sus alumnos y luego, el que lo desee, que venga a exponerlas al Campus. Este año casi duplicamos el número de participantes en el curso de formación del CPR, que ha llegado a los 78».

Por otro lado, subraya que «la Universidad Politécnica es puntera en promover que su personal apoye las labores de divulgación científica, para lo que cada año destina una dotación de 46.000 euros».

Voluntarios

Cabe señalar que para visitar el Campus de la Ingeniería hay que inscribirse en la página web y en esta edición hay más de 4.800 personas. José Luis Serrano destaca el hecho de que «al contar con un registro de asistencia, todos los años se cuenta con un grupo de voluntarios (formado por estudiantes de la UPCT) que se van a hacer cargo de los visitantes: los recogen cuando bajan del bus, los guian en la visita a los 'stands', los acompañan a las charlas que hayan pedido escuchar, a las exposiciones que deseen ver, etc. Además, al tratarse de personas jóvenes, los estudiantes empatizan mucho con ellos y les hacen muchas preguntas sobre su experiencia en la Universidad y el resultado suele ser muy enriquecedor para todos».

También presume el director de la UCC de la UPCT de que la Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología vuelve a participar en el Campus de la Ingeniería y financiará la cuarta edición de los Premios 'C@ming Fundación Séneca-UPCT'. Estos galardones están organizados por la UPCT con la colaboración del CPR-Región de Murcia y la financiación de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa (a través de la Fundación Séneca). El Campus de la Ingeniería cuenta asimismo con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Los ganadores de estos premios realizarán un viaje cultural que incluirá la visita a un museo interactivo puntero a nivel nacional en divulgación científica y tecnológica.

Tampoco faltarán empresas como Repsol, Sabic, Aemedsa e Hidrogea, que ya son asiduas a este evento.