Todo cambió al ser más grande y más rápido

El descubrimiento de las macromoléculas y la aparición de los ordenadores revolucionaron el modo de investigar en química
29 enero 2018

Saber que las innumerables sustancias químicas están constituidas por moléculas, y que estas están formadas por átomos, fue el logro que en el siglo XIX sentó las bases de la química moderna. Las moléculas estudiadas por los expetos, hasta bien entrado el siglo XX, contenían un número moderado de átomos, por mencionar una cifra, se podría decir que era menor a cien.

Un logro esencial del siglo pasado fue descubrir que diversos compuestos naturales, como las proteínas, eran moléculas mucho más grandes (no simplemente agregados de moléculas pequeñas) a las que se les dio el nombre de macromoléculas. Un claro ejemplo de este tipo son las de los conocidos ácidos nucleicos, como el ADN, en cuya secuencia de eslabones de su larguísima cadena está codificado como es cada ser vivo. Por otro lado, tomando como ejemplo a la naturaleza, son muchos los químicos que en sus laboratorios han inventado macromoléculas sintéticas -plásticos, fibras textiles, etc.- que pueden reemplazar a materiales naturales, como el caucho o la madera.

Estos avances tuvieron lugar, aproximadamente, entre 1930 y 1960. Como nuevas áreas del conocimiento, lo que actualmente se entiende por Bioquímica, Química Macromolecular o Ciencia de Materiales surgió hace escasamente 50 años. El catedrático de Química Física de la Universidad de Murcia, José García de la Torre, apunta que tuvo la suerte de que «los profesores de mi universidad ya explicaran hace 40 años estos temas a los alumnos; entonces parecía ciencia recién creada. Tal es la importancia, la ubicuidad que tienen hoy en día, que glosar la importancia de estos campos puede parecer un tanto demodé; pero para quienes tenemos, ya hace mucho, conocimiento de ellos y a ellos nos hemos dedicado, la perspectiva es impresionante».

El equipo de García de la Torre fue uno de los primeros grupos de excelencia de la Fundación Séneca

Y es que desde el punto de vista conceptual, teórico, los avances en Química se apoyan esencialmente en la Física. Durante la primera mitad del siglo pasado, las genialidades teóricas de Albert Einstein y de los físicos cuánticos (Schroedinger, Dirac, Heisenberg...) sentaron bases teóricas para explicar y predecir fenómenos químicos... Señala el profesor de la UMU que «las teorías daban como resultado expresiones matemáticas que, de por sí, o mediante cálculos sencillos con las rudimentarias calculadoras de aquellos tiempos, permitían predecir comportamiento y propiedades de moléculas sencillas. Pero al tratar de aplicar esos paradigmas a esas nuevas macromoléculas, dado el tamaño y complejidad de las mismas, el tratamiento se volvía inviable».

Diez mil átomos

A eso hay que añadir otra revolución que agitó el mundo científico en las últimas décadas del siglo pasado: la aparición de los ordenadores. «Dada la continua progresión en la potencia de cálculo que mostraron en un principio, se creyó que esos métodos de física cuántica y estadística serían, tal cual, aplicables a macromoléculas con muchísimos átomos. Aunque los cálculos en ordenador son actualmente más precisos y aplicables a moléculas de tamaño convencional, es imposible una descripción atomística de macromoléculas tales como la hemoglobina de la sangre, o el polietileno de una bolsa de plástico, que tienen más de diez mil átomos», dice el catedrático.

De hecho, el reconocimiento de esta limitación ha dado lugar, actualmente, a un cambio en el paradigma: al tratar con macromoléculas, se renuncia a la visión atomística, excesivamente detallada, y se persigue idear modelos que representen bien las características globales de las macromoléculas (tamaño, forma, flexibilidad, etc). Los elementos del modelo ya no serán átomos, sino entidades mayores, en número tan elevado como sea necesario o posible, pero que permita su simulación mediante los ordenadores de que disponemos. Se introducen entonces ingeniosas simplificaciones en las teorías y se deben afinar los programas de cálculo en ordenador. «Este nuevo paradigma se suele denominar de 'meso-escala' (escala intermedia) o de 'grano grueso' (los 'granos', esto es, los elementos, ya no tan finos). Y ha sido recientemente reconocido como el camino apropiado para modelar macromoléculas biológicas y polímeros sintéticos, como se refleja en la concesión del Nobel de Química de 2013 a Karplus, Levitt y Warshel, apóstoles de este concepto, que también es la idea central del trabajo que vengo desarrollando desde hace 45 años, particularmente en el grupo de Química Física Macromolecular (Polímeros) de la Universidad de Murcia, desde 1981», comenta José García de la Torre.

Todo ello se ve claramente reflejado en las imágenes que acompañan este texto. La figura 1 muestra un ejemplo en la estructura atómica detallado de proteína, la lisozima, que se representa mediante un modelo más simplificado, con menos elementos (tan solo uno por cada residuo de aminoácido), pero que conserva la forma global de la proteína. Otro modelo de mesoescala es el de la figura 2, correspondiente a un fragmento de ADN, con un elemento no por cada átomo sino por cada nucleótido. Como se aprecia en la figura 3, aún renunciando al detalle atómico, el modelo describe la bien conocida estructura de doble hélice del ADN, y muestra cómo la hélice no es estrictamente rígida, sino que presenta cierta curvatura o flexibilidad. En ambos casos, la reducción de la complejidad sin perder la conformación global hace posible simulaciones y predicciones que con a nivel atómico serían imposibles.

Biomacromoléculas

Se trata de una línea de trabajo que podría considerarse de investigación básica. En efecto, tal y como indica el catedrático de la Universidad de Murcia, «más allá de la modelización, hay todo un bagaje de teoría y metodología físico-matemática bastante complicada. Pero, una vez implementada la construcción del modelo y los cálculos de simulación en programas informáticos, estos resultan de utilidad inmediata para muchos asuntos en los que juega su papel la estructura macromolecular. De hecho, el funcionamiento de las biomacromoléculas, desde un punto de vista molecular, en cualquier proceso de relevancia biomédico, tiene que ver con aspectos de estructura y dinámica que se pueden estudiar mediante estas herramientas».

Los programas 'Hydropro' e 'Hydronmr', desarrollados por el equipo que dirige García de la Torre, fueron presentados en el año 2000 (con una reedición en 2011) y están siendo profusamente utilizados por un gran número de investigadores, como muestra el que las publicaciones en las que se presentaron han sido citadas más de mil veces en la literatura científica. «Ver quiénes y dónde citan el uso de nuestros desarrollos, ilustra sus muy variopintas aplicaciones, en áreas biomédicas, medioambientales, sobre nanotecnología y nuevos materiales, etc.», dice.

Se trata, en resumen, de una línea de investigación a la vez muy clásica y de vanguardia, realmente multidisciplinar, pues abarca desde abstracciones teóricas fisico-matemáticas a desarrollos informáticos, que se emplean provechosamente en tan diversos y relevantes campos. Esta le sirvió al grupo para ser reconocido por la Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, como uno de los 20 Grupos de Excelencia Investigadora de la Región de Murcia en su primera convocatoria.