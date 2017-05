Ángela Molina, de la Universidad de Murcia, elegida ISE 'fellow'

Ángela Molina ha sido elegida 'fellow' de la International Society of Electrochemistry. Este reconocimiento tiene un significado similar a ser miembro de honor de una determinada sociedad. Para una investigadora en electroquímica, obtener esta mención dentro de la International Society of Electrochemistry (ISE) es un lujo. Ángela Molina, catedrática en Química Física de la Universidad de Murcia desde 1994, ha conseguido esta mención tan preciada a la que solo podía acceder el 5% de los socios activos de la ISE, y que actualmente no supera un 2%. El reconocimiento se debe a sus contribuciones recientes, tanto científicas como técnicas, en el ámbito de la electroquímica.