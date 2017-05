10 + 1 consejos para aprovechar un congreso científico

Me consta que son muchos los jóvenes científicos que leen esta página destinada a la divulgación científica. A ellos, y a la sociedad en general que debe conocer cómo funciona el mundo de la investigación, va dirigido este artículo.

Esta semana he asistido a un congreso científico. Aunque suelo ir solo a estos eventos, en esta ocasión he viajado con alguien que está haciendo sus primeros pinitos en el campo de la investigación y que asiste entusiasta a su primer congreso científico. Antes de viajar este joven investigador me pidió una serie de consejos para preparar correctamente la cita. Dice el refrán que los peores consejos son los que uno da sin que se los hayan pedido... Pero como el novel investigador insistió tanto, al final cedí y le di 10 + 1 recomendaciones para aprovechar al máximo su nueva experiencia. Por si alguno de ustedes está interesado en saber lo que le dije, he decidido plasmar dichas recomendaciones en este artículo.

1) Haz los deberes antes de viajar. Estudia concienzudamente el programa. Escoge las charlas que más te interesen, mira el currículum de los ponentes y lee detalladamente el título de todas las comunicaciones que se presenten. No dejes nada para la improvisación... Hay poco tiempo y mucho trabajo que hacer.

2) A pesar de que aprenderás muchísimo, no vayas a un congreso pretendiendo descubrir innumerables cosas nuevas acerca del tema concreto en el que investigas. Si en un evento de tu especialidad escuchas una charla donde te cuentan algo que no te suene de nada, solamente caben dos posibilidades: o no habías hecho bien tu trabajo de revisión bibliográfica de todo lo publicado hasta el momento sobre tu línea de investigación o el ponente es un suicida. Contar públicamente los resultados de tus investigaciones (antes de ser publicados) delante de auténticos especialistas es correr un riesgo innecesario.

'Estar en el ajo'

3) A pesar de lo dicho en el apartado anterior, tu presencia en el congreso es más que necesaria. Si quieres 'estar en el ajo' no puedes fallar a las citas que se celebran cada dos años (en nuestro caso) porque hay ocasiones donde «estar en la foto no aporta muchísimo pero si no apareces lo pierdes todo».

4) No falles a los 'coffee breaks' ni a la cena de gala del congreso. Ahí es donde se cuece lo más interesante. Actualmente la participación en proyectos europeos, redes internacionales, etc. es fundamental para el desarrollo de un grupo de investigación y en esos momentos del congreso es donde se establecen muchas colaboraciones de gran envergadura. Cuando veas un corrillo conspirando alrededor de un pastel de chocolate acércate y no te cortes... están partiendo el bacalao.

5) Si localizas a algún investigador que esté trabajando en tu mismo tema, no lo veas como un enemigo sino todo lo contrario. Acércate, habla con él y, si es posible, proponle algún tipo de artículo conjunto. Las colaboraciones internacionales son muy valoradas en el currículo. Los dos tenéis mucho que ganar..., pero tampoco hagas el pardillo y le cuentes todo lo que hacemos en nuestro laboratorio.

6) Participa activamente en las sesiones. A pesar de que desgraciadamente en los congresos científicos hay poca interacción entre el ponente y el público (se permiten una o dos preguntas como mucho) no te dejes ninguna pregunta en el tintero. No seas vergonzoso aunque estén delante los grandes 'popes' del área. Como decía aquel, «si hay que ir se va, pero ir 'pa ná' es tontería».

7) Sé educado... pero no evites el debate. Desafortunadamente los tiempos en los que en estos eventos participaban científicos que defendían posturas contrarias, discutiendo acaloradamente sobre diversos temas, han pasado a mejor vida. Personalmente siempre que he estado en desacuerdo con lo que estaba diciendo un conferenciante se lo he hecho saber y en todas las ocasiones el cruce de opiniones fue muy fructífero... incluso ha habido muchas veces en las que me he dado cuenta de que el que estaba equivocado era yo. Eso sí, jamás le faltes al respeto a ningún colega ni en público ni en privado.

8) Si puedes elegir entre hacer una comunicación oral o presentar un poster elige siempre la primera opción. Por un lado, te servirá para practicar tu inglés y, por otro, lograrás más visibilidad dentro de la comunidad científica de tu especialidad.

9) Hay congresos en los que en la jornada de clausura dejan un espacio para que los asistentes expongan aquellas cosas que crean mejorables. Si el evento al que has decidido acudir te da la opción, recomiéndales a los organizadores que:

a) No basen la aceptación de comunicaciones orales y escritas exclusivamente en que los ponentes hayan pagado la cuota de inscripción al congreso. Los ingresos económicos no pueden ir en detrimento del nivel científico.

b) Incluyan en su programa mesas redondas donde se debatan temas polémicos de actualidad.

c) Envíen el libro de resúmenes en versión digital una semana antes de la celebración del congreso. Conociendo con anterioridad el contenido de cada comunicación se podrá preparar mejor el congreso.

'Streaming' necesario

d) Se modernicen un poco y den la posibilidad de un seguimiento 'online' del evento. Desafortunadamente, y aunque en otro tipo de jornadas cada vez es más habitual, en los congreso científicos el mundo 2.0 brilla por su ausencia. Diles que el 'streaming' (retransmisión por internet) se hace cada vez más necesario y que un hastag es fundamental para que se pueda participar en las diferentes sesiones a través de las redes sociales.

10) Una vez concluido el congreso, elabora un documento en el que quede anotado todo aquello que te haya parecido de interés (ponencias relevantes, posibles líneas de investigación para abrir en un futuro, correos electrónicos de las personas que hayas contactado, páginas webs de interés, etc.).

10 + 1) Haz turismo, conoce gente, disfruta y no olvides que en un congreso científico no todo es ciencia... ni muchísimo menos.