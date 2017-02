«Deberíamos aspirar a pequeñas vacaciones, en lugar de una sola vez al año»

Óscar Sánchez ha dedicado los últimos años a la investigación, aplicación y docencia de diversas temáticas de la Psicología Positiva en distintas universidades europeas y americanas, siendo la línea de Ocio Positivo uno de sus intereses principales.

-Numerosos estudios científicos apuntan a que la felicidad se esconde detrás de viajar, ¿por qué?

-Desde la Psicología Positiva, que se dedica al estudio del bienestar personal y social, encontramos varias respuestas que podrían ayudarnos a explicarnos este hecho. Por ejemplo, en los estudios de Carter y Gilovich (2010) comprueban que invertir nuestros recursos en experiencias, como puede ser un viaje, y no en cosas materiales tiene mayor efecto en nuestra felicidad. Las experiencias son intrínsecamente más sociales y tienen más probabilidades de ser compartidas y revividas con otras personas que las cosas. Unas vacaciones pueden avivar más la pasión y amistad de una relación de pareja que presumir de un coche nuevo. Somos más proclives a revivir mentalmente nuestras experiencias pasadas que nuestras compras y el recuerdo positivo de estas siguen produciéndonos emociones positivas. Por otra parte, los viajes pueden conllevar también desafíos y aventuras que aportan felicidad en nuestra vida.

Un estudio en el que participaron 17.000 individuos de 17 países de todo el mundo, entre ellos España, realizado por Booking en el año 2016, refleja que la experiencia vivida antes y durante un viaje es mucho más placentera que cualquier otra cosa material. Muchas de estas personas señalaban que planificar y disfrutar de un viaje era algo más trascendental para su felicidad que algunos de los momentos más vitales de su existencia.

-A nivel emocional, ¿qué factores son los que más influyen en la felicidad?

-Un gran estudioso de la felicidad, Martin Seligman, propone un modelo para explicar concretamente el nivel del bienestar personal y social. Este modelo se llama PERMA y señala que tener un adecuado nivel de emociones positivas, entrega en actividades que nos hagan fluir, tener una vida con sentido, alcanzar nuestros logros y, especialmente, unas adecuadas relaciones positivas se relacionan con un mayor bienestar. Las 3 D de Dumazedier sobre las funciones del ocio van en este sentido: el descanso nos ayuda a cuidar la mente y nuestro cuerpo; la diversión nos produce emociones positivas, jugar, descubrir, explorar nuevos sitios, disfrutar de la amistad y de las relaciones positivas en general; y el desarrollo personal nos permite sacar nuestra esencia y desarrollar nuestro potencial en las actividades que realizamos.

-¿Es cierto que viajar cambia la mente?

-El viaje significa descubrimiento, exploración, fomento de la curiosidad, superar desafíos y aventuras, observar y cuestionar nuestras creencias culturales, relacionarnos con nuevas personas y profundizar en las relaciones que ya tenemos, etc. En general, nos ayuda a aprender y disfrutar lo que produce nuevas redes neuronales y flexibiliza y cuida el cerebro, como explica el neurocientífico español, Paco Mora.

-¿Qué otros beneficios ofrece?

-Los beneficios de ocio, en general, y el turismo, en particular, son muchos (sobre la salud física y mental, el estado de ánimo, la felicidad, el autoconcepto...), pero me gustaría señalar un reciente informe de la SIOP (Society for Industrial and Organizational Psychology) donde animan a las empresas a que sus empleados se tomen su tiempo diario de ocio y se vayan de viaje en sus vacaciones por los efectos positivos científicamente demostrados de las actividades del ocio y turismo, dado que esto tendrá efectos positivos en el bienestar y felicidad de sus empleados, mejora del clima laboral y un aumento del rendimiento creativo en la empresa.

-¿Forma parte del ocio el desarrollo humano?

-Aristóteles defendió en su libro 'Política' que «el ocio ('skholé') es el principio de todas las cosas», en cuanto que sirve para lograr el fin supremo del hombre que es la felicidad. Como he comentado, Dumazedier señala que una de las funciones del ocio es el desarrollo humano y, más recientemente, Manuel Cuenca nos habla del ocio valioso que está completamente vinculado al desarrollo personal y social.

-¿Cómo deben ser los viajes para que se obtenga bienestar? Es de suponer que no es lo mismo unas vacaciones por placer que viajar por trabajo o necesidad, ni estar en un hotel de 5 estrellas o en una cabaña en la selva...

-Una de las claves es que exista un alineamiento entre las motivaciones, intereses y fortalezas características de las personas con el viaje a realizar. Por otra parte, la experta en Psicología Positiva Sonja Lyubomirsky señala que los estudios de Nawjin y colaboradores indican un aspecto importante a tener en cuenta en este asunto. En su estudio, realizado a miles de veraneantes holandeses, estos concluyen que el mayor grado de felicidad de sus vacaciones lo obtuvieron durante el periodo de expectación o de espera antes de realizar el viaje, un hallazgo que implica que no solo deberíamos prolongar ese periodo, sino que deberíamos aspirar a tomar varias pequeñas vacaciones, en lugar de irnos solo una vez durante muchos días.

Los variables de personalidad también influirían en este aspecto. Schwart y colaboradores señalan que las personas que se contentan rápido con lo que ocurre («Esto ya es suficientemente bueno») disfrutan más de la vida que aquellos que siempre quieren lo mejor y tienden al perfeccionismo («Tengo que encontrar el destino vacacional perfecto»).

-Por otro lado, existen muchos tipos de viajes: hay quienes disfrutan viajando de manera solidaria, quienes lo hacen con una mochila a la espalda, quienes buscan el turismo rural, otros el lujo... ¿Qué viajes dan la felicidad?

-Las motivaciones turísticas de cada persona son muy diferentes, ya que cada uno centra sus necesidades y preferencias de forma distinta, entrando en juego además diversos factores. En mi época como profesor de Sociología dirigí algunos trabajos para estudiar esta cuestión. En la investigación de Carrasco analizamos la relación de la involucración personal en un destino turístico con la curiosidad y el bienestar psicológico. El grado de involucración de un turista por un destino, en relación a su compromiso, puede ser entendido como un continuo que va desde la falta de interés hasta la obsesión. En el nivel de menos compromiso se encuentran los turistas que optan por un destino por inercia, es decir, se dejan llevar por el hábito. Por el contrario, en el más alto nivel de involucración, el viajero opta por un destino de forma apasionada y la decisión del viaje significa mucho para él. Se encontró que las personas con mayor involucración personal se relacionan con mayor curiosidad y bienestar psicológico, por lo que podría ser interesante poner más énfasis en las sensaciones que produce un destino como medio alternativo para la promoción de destinos turísticos. En una reciente investigación de Gómez, los resultados indicaban que los participantes más optimistas usaban más sus fortalezas y mayor satisfacción en el ocio y las actividades turísticas.

-En 2015, la UMU organizó las I Jornadas Nacionales de Ocio, Turismo y Bienestar.

-Aprovechando el 50 aniversario de la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, se buscó ser pioneros en la unión de los campos del ocio y turismo como factor de desarrollo humano con la ciencia de la Psicología Positiva, así como una llamada a la innovación, la investigación y cooperación con otros centros de prestigio resultando bastante interesantes y fructíferas estas jornadas.

-¿Está trabajando en alguna línea de investigación relacionada con este asunto?

-Desde Sander Psicólogos: Bienestar & Ciencia, así como en la Universidad de Murcia, creamos un nuevo campo de estudio, el Ocio Positivo, que lo definimos como «el estudio científico de emociones y rasgos positivos, en el ámbito del ocio, en personas, organizaciones y sociedades y su relación con el bienestar global». El año pasado presentamos un simposio sobre Ocio Positivo en el III Congreso Nacional de Psicología Positiva con resultados muy reveladores, y este año queremos presentar trabajos de investigación en el V Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y el Desarrollo que se celebrará en Santander, en el Palacio de la Magdalena, del 25 al 27 de mayo, y donde hablaremos también de este interesante tema sobre el Ocio Positivo.