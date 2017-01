El saber tiene dueño

A lo largo de todo 2016 se solicitaron en todo el mundo casi tres millones de patentes. En España fueron algo más de 2.500, de las que 78 se gestionaron en la Región de Murcia. Hay quienes insisten en que en Estados Unidos es más sencillo patentar pero, con las cifras sobre la mesa, se sabe que en 2015 las oficinas de patentes de Australia, Brasil y Canadá encabezaban el 'ranking' de lugares en los que más se patenta, mientras que la Unión Europea se encontraba en el puesto seis y EE UU ocupaba el vigésimo lugar.

Cabe señalar que los requisitos que se solicitan no son estándar sino que varían entre países. Francisco Santos Hernández Mata, director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la Universidad Politécnica de Cartagena, no cree que los trámites administrativos sean una barrera en España para que se patente más.

«Los requisitos de patentabilidad sí que cambian mucho con respecto a otros países, de hecho, en Estados Unidos el concepto de patente es más amplio, ya que permite proteger software, mientras que en España y en Europa no se puede, a menos que se combine con otros elementos en la invención». Pero lo que le parece más importante es que en España aún se valora muy poco la innovación.

En España aún se valoran muy poco los desarrollos innovadores Una patente da a la tecnología mayor valor en el mercado En abril entrará en vigor una nueva ley que exigirá el examen de patentabilidad para registrar la propiedad intelectual de cualquier invento «En Cartagena hay una actividad transversal de doctorado. Es una buena manera de hacer llegar esta cultura al tejido productivo», explican desde la OTRI El Servicio de Transferencia de la Universidad de Murcia identifica los resultados transferibles y los protege

Es posible que esa sea la clave por la que en nuestro país no se registran más patentes. En general, el mundo de las patentes es bastante desconocido en España y la industria no es una excepción. Una patente le da a la tecnología mayor valor en el mercado, así que las empresas deberían ser las primeras interesadas en patentar sus desarrollos. Sin embargo, en 2015 doce universidades y el CSIC figuraban entre los veinte mayores solicitantes de España, según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). «Una causa de ello puede ser que a los investigadores les valoran las patentes en su carrera investigadora, siempre que haya superado un examen de patentabilidad o esté en explotación», según Hernández Mata.

Carmina Lledó, jefa del Servicio de Trasferencia (OTRI) de la Universidad de Murcia, cree que cada vez más los científicos son conscientes de la importancia de proteger sus hallazgos aunque, apunta, «es una cuestión de cultura y, como tal, el proceso es lento».

Una de las principales misiones de la OTRI es, precisamente, concienciar a los investigadores universitarios de la importancia de proteger su conocimiento y sobre todo de que la clave está en primero proteger y después publicar. Por ese orden, pues, de lo contrario, se rompe uno de los requisitos de la patente: la novedad.

En colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas, las OTRI organizan a menudo jornadas informativas para promover la cultura y la sensibilización sobre propiedad industrial entre los investigadores. La OEPM aboga incluso por incluir materias sobre propiedad industrial en los planes de estudio, todo ello con el fin de hacer que las universidades sean más competitivas.

A pesar de la creencia popular, en España hasta ahora es muy fácil patentar. Con la ley vigente, de 1986, cualquier solicitud se concede si el propio solicitante no pide que la OEPM haga el examen de patentabilidad, basta con pagar unas tasas. Aun así, el número de patentes en España es mucho menor que en Estados Unidos y otros países de Europa.

Cabe señalar que, en abril de 2017, entrará en vigor una nueva ley de patentes (Ley 24/2015) y, entre los cambios que trae, se suprime la concesión sin examen, así que ya no será suficiente con pagar unas tasas. Por tanto, habrá un procedimiento de concesión único y automáticamente todas las patentes concedidas en España cumplirán los requisitos de patentabilidad.

Como apunta Francisco Hernández, «bien utilizadas, las patentes son una vía para proteger los avances en productos y procesos, es decir, el capital intelectual de las empresas, que en el mundo actual es su activo más importante. Por tanto, son un elemento clave de la innovación, que es la base de la competitividad y que permite la viabilidad de las empresas a medio y largo plazo».

«Esto vale para cualquier empresa, grande o pequeña, en cualquier sector. Las empresas más pequeñas tienen una oportunidad muy buena en las universidades y otros organismos de I+D, donde pueden externalizar su fuente de innovación y, además, aprovechar la ayudas públicas para proyectos», añade.

Y como en todo, siempre se puede mejorar. El sistema de patentes español no iba a ser una excepción y es tarea de todos los actores que participan en el sistema que se logren algunos cambios. Según el director de la OTRI de la UPCT, «se debería hacer más esfuerzo por extender la cultura de la innovación en el mundo empresarial. Ello depende en parte de las instituciones públicas. La OEPM hace un gran esfuerzo en difusión y se realizan buenas actividades formativas, pero no parece suficiente. En la UPCT hay una actividad transversal de doctorado que da a conocer las patentes a los alumnos. Creemos que es una buena manera de hacer llegar esta cultura al tejido productivo, ya que muchos de estos alumnos trabajarán en empresas o serán emprendedores».

Hacia la realidad

La correcta gestión de la propiedad intelectual es un requisito primordial para realizar con éxito la transferencia de conocimiento al mercado, ya que de ello depende que esa generación de conocimiento dé lugar a nuevos productos y servicios.

En el caso de la OTRI de la Universidad de Murcia, esta identifica los resultados transferibles y los protege, bien como patentes bien mediante otros títulos de propiedad industrial (modelos de utilidad, diseños industriales,..) o intelectual (programas de ordenador, aplicaciones informáticas,..).

Dice Carmina Lledó que las patentes son lo más habitual: «No son sino una barrera legal frente a la competencia. Cuando se solicita el registro de una patente de invención, es como si se firmara un contrato entre el Estado y el solicitante de la misma, de manera que por el pago de unas tasas el solicitante de la patente obtiene del Estado un monopolio en exclusiva para la explotación de esa invención en un territorio y por un tiempo determinado (20 años). Ese derecho en exclusiva le permite al titular recuperar la inversión que hizo en I+D. Un tercero solo puede explotar esa patente si el titular de la misma lo consiente. Es lo que se llama una licencia de explotación. Con la explotación de la patente, tanto si la hace el titular como un tercer licenciatario, el tejido productivo y la sociedad en general puede disfrutar del conocimiento inherente a la invención protegida».

Aunque no todo es patentable. No se pueden patentar los descubrimientos, las teorías, las reglas de juegos, las formas de presentar la información, las obras artísticas, los programas de ordenador, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, los métodos de diagnóstico, las invenciones contrarias a las buenas costumbres, las razas animales, las variedades vegetales...

La Ley no hace una lista de las cosas patentables pero, para poner algunos ejemplos generales, Lledó señala los siguientes: «Se puede patentar un nuevo producto, un aparato, dispositivo o herramienta para obtener o fabricar un nuevo producto, un método o un proceso de fabricación, un producto o compuesto químico, farmacéutico, biotecnológico..., un nuevo uso por ejemplo de un medicamento ya patentado, etc.».

Con respecto a qué merece la pena que se patente, la responsable de trasferencia de la UMU advierte que no se trata de una pregunta con fácil respuesta. «En ocasiones, una invención reúne todos los requisitos para ser patentada, se protege y, luego, no llega nunca a comercializarse. ¿Merecía la pena haberla patentado? Otras veces es al contrario, tenemos un resultado de investigación que no se puede patentar, porque no reúne alguno de los requisitos. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda comercializar».

En ocasiones, es conveniente usar el secreto industrial en lugar de la patente, que conlleva una publicación. El ejemplo más claro es la fórmula de la Coca-cola que no está patentada. En casos como ese, se patenta el núcleo de la tecnología y se pacta un acuerdo de secreto industrial para proteger el conocimiento adicional necesario (lo que se conoce como 'know-how') para producir y comercializar de manera exitosa.

En definitiva, dice, «merece la pena patentar todo aquello que finalmente se pueda explotar y produzca un retorno de la inversión que hicimos, pero lo difícil es saber 'a priori' cuándo se dará esa circunstancia».

Con respecto a los pasos a seguir para lograr una patente, lo más eficaz es contactar con la Oficina de Patentes y Marcas, aunque, en el caso concreto de los científicos, Carmina Lledó indica que «lo primero y más importante que deben hacer es no publicar. Se trata de algo básico para no perder la novedad: primero se protege y después se publica. El segundo paso es acudir a la OTRI de su universidad, que es la unidad que gestiona las patentes y donde los técnicos de la misma le guiarán y asesorarán debidamente».

Hay que tener en cuenta que el investigador/inventor no es el propietario de esa patente, es el inventor pero no el titular, ya que se trata de una invención laboral y además una invención laboral 'especial' en el campo académico, regulada de manera diferente con respecto a las invenciones laborales en empresas. El inventor tiene los derechos morales, la autoría, y la universidad los derechos económicos, como titular. La ley dice que el investigador/inventor tiene obligación de comunicarlo a la universidad a la que pertenece para que esta pueda ejercer sus derechos sobre la invención como titular, empezando por el de protegerla.