Una patente de la UMU evita tener que recubrir las nanopartículas magnéticas antes de ser utilizadas

No siempre la ciencia básica llega a convertirse en algo aplicado y, además, España no destaca precisamente por la cantidad de patentes que surgen de los grupos de investigación de los centros públicos. En 2016, el grupo de Biotecnología Enzimática de la Universidad de Murcia, que dirige el catedrático Francisco García Carmona, ha roto con todos esos tópicos al patentar un procedimiento que permite ahorrar mucho tiempo y dinero en la investigación con nanopartículas magnéticas, ya que, gracias al mismo, no es necesario recubrirlas antes de ser utilizadas.

Las nanopartículas magnéticas, normalmente compuestas de óxidos de hierro como por ejemplo la magnetita, pueden ser manipuladas a través de un campo magnético (un imán) y recientemente han despertado el interés de los científicos a nivel mundial, por sus enormes potencialidades en el mundo de la medicina, ya que pueden transportar fármacos de manera selectiva, atacando únicamente células enfermas sin afectar las sanas, entre otras ventajas.

Atendiendo al hecho de que a escala nano las partículas se comportan de manera diferente a la escala macro, se sabe que las nanopartículas magnéticas no retienen magnetismo cuando se manipulan con imanes. Mediante una reacción típica de química orgánica, el grupo de la UMU descubrió que estas nanopartículas magnéticas daban reacciones de tipo orgánico, es decir, reaccionaban y admitían cargar otras sustancias sobre ellas sin necesidad de ser tratadas con otros elementos.