El ojo aventurero de sir Elton

La Tate Modern Gallery presenta 'The Radical Eye', una serie de fotografías modernistas procedentes de la colección privada de sir Elton John. Una exquisita selección de doscientas copias de época originales, realizadas por sesenta maestros fotógrafos, que abarcan tres décadas del siglo XX. Obras icónicas creadas más o menos de 1920 a 1950, período considerado la etapa de madurez de la fotografía. Una generación marcada por el desarrollo de la investigación, en la que los artistas superaron los límites del medio para avanzar en una dirección desconocida hasta el momento. Instantáneas utilizadas como una particular manera de inmortalizar la vida diaria desde una nueva perspectiva.

'The Radical Eye', abierta hasta el día 21, refleja la historia de la fotografía modernista y explora el impacto de las innovaciones técnicas en el estilo representado. Se trata de una época en la que se empieza a utilizar la fotografía como una forma de arte, con un lenguaje artístico que desea transformar la visión del mundo moderno. Un 'must have' para los coleccionistas y los amantes de la fotografía clásica, que incluye la reunión más completa de imágenes de Man Ray exhibidas hasta la actualidad.

Desde 1991, el icono del pop ha recopilado más de 8.000 imágenes, entre las que se incluyen figuras clave de la fotografía americana y europea como Diane Arbus, Robert Franck, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, László Moholy-Nagy, Edward Weston, Man Ray y Dorothea Lange.

«Estas imágenes se convirtieron en el amor de mi vida. Me volví avaricioso»

'Glass Tears', imagen que presenta la exposición, firmada por Man Ray en 1932, reproduce la melancolía en la mirada de una mujer que llora con lágrimas de cristal al amante que la abandonó. 'Underwater swimmer', creada por André Kertész en 1917, es, en palabras de Elton John, «la primera fotografía que muestra el cuerpo sexy masculino». «Pienso que revolucionó la manera de mirar la constitución del hombre y la considero una de las piezas maestras de mi colección».

Imagen influyente

En la parte trasera del marco el fotógrafo explica cómo tomó la fotografía, realizada en Hungría y protagonizada por su hermano. «Me pidieron que seleccionara la imagen más influyente en torno a los veinte y elegí esta instantánea», continua Sir Elton John, porque la considero «una pieza que ha inspirado de manera decisiva a gran cantidad de artistas y fotógrafos». «Me impresiona la historia americana, como en el caso de 'Migrant Mother' de Dorothea Lang, de 1936», explica el icono del pop, mientras muestra la colección que cubre por completo las paredes de su vivienda. Esta madre protectora, Florence Thompson, con gesto serio y siete hijos a su cargo, mira al futuro desesperanzada, a la vez que protege a dos niñas recostadas sobre su espalda.

Ella es la imagen de los trabajadores que, durante la Gran Depresión, malvivían con míseros salarios en condiciones extremas. «Miro a este niño, veo problemas y pienso que tuvo que ser traumático sacar fotos a personas en estas condiciones», asegura el cantante. Dorotea Lange, conocida como 'la fotógrafa del pueblo', porque a comienzos de la Gran Depresión salía de su estudio para retratar a desempleados y personas sin hogar, fue contratada por la Administración de Seguridad Agraria con la misión de narrar la cruel realidad de los más desfavorecidos. Su obra más destacada y por la que sería mundialmente reconocida fue 'Gran Depresión', una serie formada por un conjunto de fotografías humanistas que retratan las terribles consecuencias de los años que sucederían al Crack del 29.

La mejor forma de arte

«Estas fotografías se convirtieron en el amor de mi vida, me volví avaricioso y quise conseguir cada vez más imágenes históricas, de las que me interesé de inmediato». «Me mudé a Atlanta, donde me instalé en una casa que tenía el tamaño adecuado para llenar todas las paredes con las instantáneas que fui adquiriendo». «La fotografía me parece la mejor forma de arte del mundo y cada una de estas obras me sirve de inspiración. Las considero auténticas piedras preciosas», sostiene Elton John.

La fotoperiodista Margaret Bourke-White, fiel narradora de «la esencial verdad absoluta», es la autora de 'George Washington Bridge', de 1933. Publicada originalmente en 'Fortune', la instantánea presenta un plano hiperrealista forzado del puente colgante más largo del mundo, finalizado en 1931. Esta imagen enfatiza la belleza de esta moderna construcción y su escala, testimonio del florecimiento industrial americano, a la vez que muestra la alianza entre empresa, medios de comunicación y fotografía, como forma de manifestar la realidad.

«Coleccionar fotografías durante los pasados veinticinco años ha abierto mis ojos. Quiero que los espectadores piensen en los autores que hay detrás de estas imágenes, que imaginen cómo experimentaban y cambiaron la manera de observar la realidad a partir de entonces. Las considero verdaderas aventuras y lo que hicieron fue extraordinario. Muchas personas no sabían que tengo esta colección, pero el arte debe ser visto, por este motivo decidí compartirla con el gran público. Estas imágenes me han dado tanto placer que espero que los visitantes experimenten el mismo disfrute viéndolas, que el sentido por mí cuando las encontré», dice el cantante.

«Elton John ha mostrado un verdadero compromiso con la fotografía artística», explica Nicholas Serota, exdirector de la Tate. «Su pasión es evidente ya que ha creado una colección heterogénea, aunque centrada en los pioneros de la década de los veinte. Llamamos a esta muestra 'The Radical Eye' para recordar lo originales y llenos de talento que eran los fotógrafos de los años 20, 30 y 40».

Frances Morris, actual directora de la Tate Modern añade: «Empezamos a coleccionar fotografía de manera estratégica en 2009, pero aún disponemos de muy poco material de este momento decisivo, en nuestro museo. La colección de sir Elton John nos ha dado la oportunidad de mostrar grandes imágenes de artistas icónicos de los años veinte, incluidas figuras clave como Imogen Cunningham, André Kertész, Tina Modotti y Man Ray, entre otros».

El ojo aventurero del icono pop descubrió una vocación coleccionista, convertida en pasión, que ha devuelto el protagonismo a una serie de autores de principios del siglo XX, capaces de transformar la historia de la fotografía y conducirla a las páginas del arte contemporáneo.